Jeudi dernier, le projet de loi C-18 a été adopté à Ottawa.

Cette nouvelle loi force maintenant les géants du web à indemniser les médias pour le partage de leur contenu.

Meta a maintenant annoncé qu’ils bloqueraient le contenu canadien sur Facebook et Instagram.

«L’Union européenne regarde attentivement ce qui se passe au Canada», explique Michael Nguyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. «La Californie a déposé un projet de loi qui est similaire. On peut donc voir que le Canada se retrouve un peu dans une guerre internationale entre ce géant du web qui pense pouvoir faire tout ce qu’il veut et qui essaye d’envoyer le message : "nous sommes plus forts que l’état et la législation on va la suivre seulement si nous ça nous arrange.»

Des voix du monde politique s’élèvent maintenant pour demander au gouvernement de boycotter Meta.

«Les gouvernements devraient immédiatement cesser d’investir en publicités et d’investir cet argent dans les médias qui en ont réellement besoin», explique notamment Martin Champoux, porte-parole du Bloc Québécois en matière de patrimoine. «C’est urgent que les gouvernements arrêtent d’engraisser les multinationales du web et commencent à penser aux entreprises qu’ils prétendent défendre présentement.»

Pour l’instant, la majorité des Canadiens ont toujours accès au contenu journalistique, puisque Meta ne mettra que ces nouvelles mesures en application lorsque la loi entrera en vigueur.