Mauvaise qualité de l’air: Montréal rouvre ses installations sportives

La Ville de Montréal a décidé de rouvrir ses plateaux sportifs extérieurs et de reprendre ses activités culturelles extérieures dès midi, lundi.

La Ville de Montréal s’appuie sur les plus récentes recommandations de la santé publique concernant la qualité de l’air sur le territoire montréalais pour prendre cette décision, a-t-il été précisé par communiqué.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les piscines et les pataugeoires, notamment, pourront ainsi reprendre leurs activités régulières.

«Bien que la situation évolue positivement, la qualité de l’air sur le territoire montréalais demeure non optimale et la population est tout de même invitée à demeurer autant que possible à l’intérieur et à l’affût des recommandations de la Direction régionale de santé publique», a toutefois rappelé la municipalité.

Rappelons que dimanche, en raison de la mauvaise qualité de l’air à Montréal causée par les feux de forêt, la Ville avait pris la décision de fermer ses installations sportives et d’annuler toutes ses activités culturelles extérieures.