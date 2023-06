Pénurie d’enseignants: quatre fois plus de profs retraités en renfort cette année

Près de 2900 enseignants retraités ont repris du service comme suppléants dans les écoles québécoises cette année, un nombre quatre fois plus élevé que celui de l’année précédente, selon des données obtenues par Le Journal.

Depuis l’automne 2020, les profs retraités qui souhaitent revenir faire de la suppléance peuvent être rémunérés au maximum de leur échelle salariale, sans être pénalisés sur leur prestation de retraite.

Cet incitatif financier a d’abord été offert aux enseignants qui avaient quitté le réseau après juillet 2015, mais il a été élargi à tous les retraités au début 2022, peu importe leur date de départ.

C’est ce qui pourrait en partie expliquer pourquoi le nombre d’enseignants retraités qui sont revenus faire de la suppléance a bondi en une seule année.

Alors qu’ils étaient plus de 700 à avoir repris du service en 2021-2022, ce chiffre a grimpé à près de 2900 en 2022-2023, selon des données du ministère de l’Éducation qui remontent à la fin décembre.

La mesure sera reconduite pour la prochaine année scolaire, indique-t-on au cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

Gestion à courte vue

Or ces chiffres font état d’une gestion à courte vue du réseau de l’éducation, affirme la présidente de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ), Micheline Germain.

«C’est peut-être une bonne nouvelle pour les élèves québécois, mais on trouve assez aberrant qu’on ait besoin des retraités pour faire vivre l’organisation scolaire. Ça fait longtemps qu’on sait qu’il va manquer de personnel en éducation. Le vieillissement de la population était prévisible et annoncé», lance-t-elle.

Mme Germain ne s’étonne pas que des retraités répondent à l’appel puisqu’ils sont sensibles aux besoins des élèves et aux «cris du cœur» qui viennent avec la pénurie de personnel.

De son côté, la Fédération des syndicats de l’enseignant voit dans ces chiffres la preuve que la concertation fonctionne.

«C’est très parlant. Ça montre que quand on prend le temps de se parler et de trouver des solutions ensemble, on a des résultats concrets», affirme sa présidente, Josée Scalabrini.

Prime de 12 000$

Le scénario a toutefois été bien différent lors de l’annonce, à la mi-mai, d’une prime de 12 000$ pour inciter des enseignants admissibles à la retraite à rester en poste à temps plein un an de plus, selon la FSE-CSQ.

Mme Scalabrini y a plutôt vu une opération de relations publiques.

«Ils ont fait ça sans parler à personne, c’est arrivé beaucoup trop tard et il n’y avait rien d’intéressant là-dedans pour les enseignants», lance-t-elle.

Aux prises avec une pénurie d’enseignants sans précédent, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a récemment envoyé une missive aux profs retraités afin qu’ils viennent prêter main-forte à la rentrée.

Cet «appel à l’entraide» a toutefois reçu un accueil mitigé dans les rangs des enseignants, du moins si l’on en croit les commentaires qui ont circulé à ce sujet sur les réseaux sociaux.