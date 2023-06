Ratés du système Phénix: en attente de sa paie de vacances depuis 2 ans

En 7 ans, le système de paie Phénix du gouvernement fédéral a connu son lot de ratés.

Ça se poursuit encore aujourd'hui. Une ex-employée du pénitencier de Donnacona attend toujours sa paie de vacances, plus de 2 ans après avoir quitté son emploi.

Ça fait plus de 2 ans que Johanne Dion tente de mettre la main sur l'argent que son employeur, le gouvernement fédéral, lui doit.

Sans relâche, elle appelle les fonctionnaires fédéraux responsables de son dossier, mais rien n'y fait. Elle attend toujours les 6000$ de paie de vacances qu'elle avait d'accumulés lorsqu'elle a quitté son poste administratif au pénitencier de Donnacona au début de 2021.

«On me dit que je suis dans la liste, on ne sait pas quand, il faut être patient, on ne peut pas me donner de dates... Je me suis même demandée si je pleure, ça va tu avancer?», déclare Johanne Dion, victime du système de paie Phénix.

Ne sachant plus quoi faire, la dame a contacté le bureau de son député de comté qui malgré des démarches, n'a rien pu faire afin d'avancer son dossier

«Tout ce qu’on nous répond c’est qu’ils traitent des dossiers de 2021. C’est assez particulier. Est-ce qu’ils ont la volonté de trouver des solutions? Si on est capable de régler au cas par cas graduellement, on peut accélérer le processus», explique le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin.

Interrogé sur le problème, le cabinet de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement nous répond par courriel reconnaître que les problèmes de paie du système Phénix sont source de stress et de difficultés pour les personnes touchées et leurs familles, tout en se disant déterminés à y remédier.

«Ces vacances-là, je les avais accumulées. Avec cet argent-là, je voudrais profiter de ma retraite, mais là, je suis prise», note Mme Dion.

Si le gouvernement fédéral est en processus pour remplacer le système de paie Phoenix, les étapes pour y arriver prendront encore un certain temps. Johanne Dion, elle commence à perdre espoir.

«Je suis rendue à penser que je ne l’aurai jamais cet argent-là. Je dois me dire que ce n’est pas vrai que c’est de l’argent en banque, tu dois oublier», ajoute-t-elle.