Rébellion de Wagner: le début de la fin pour Poutine?

La révolte des mercenaires de Wagner a exposé au grand jour des faiblesses patentes dans la position du président russe Vladimir Poutine, soulevant des questions sur sa capacité à affronter les dangers qui menacent sa survie politique, estiment les analystes.

• À lire aussi: Le chef de Wagner explique l'objectif de la révolte de ses troupes

• À lire aussi: Le QG de Wagner assure qu'il opère normalement, deux jours après la rébellion avortée

• À lire aussi: Le groupe Wagner, sa volte-face et les faiblesses de Poutine qui se dévoilent

• À lire aussi: Première apparition de Poutine depuis la fin de la rébellion, dans une vidéo du Kremlin

Poutine a immédiatement cherché à repousser le danger et obtenu du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, qu'il stoppe l'avancée de ses forces et accepte un accord qui doit aboutir à son exil au Bélarus voisin.

Mais les observateurs jugent qu'il est trop tôt pour évaluer toutes les conséquences de cette révolte pour Poutine, 70 ans, qui dirige la Russie depuis 24 ans après la démission fin 1999 du premier président de la Russie post-soviétique, Boris Eltsine.

Alors que Moscou poursuit son invasion de l'Ukraine, la mutinerie a fait voler en éclats l'image d'un homme tout-puissant pour faire apparaître un personnage isolé, occupé à contrôler des groupes qui se déchirent autour de lui.

« Poutine et l'État ont reçu un coup sévère, qui aura des répercussions importantes sur le régime » assure Tatiana Stanovaya, fondatrice du cabinet de conseil R. Politik.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, dont l'administration était, selon le New York Times, au courant des intentions de Prigojine, a déclaré que la révolte « soulevait de vraies questions et révélait de réelles fissures ».

« Nous ne pouvons pas spéculer ou savoir exactement où cela nous mènera. Nous savons que Poutine devra répondre à de nombreuses questions dans les semaines et les mois à venir », a-t-il déclaré dimanche.

« Début d'un processus »

Les profondes luttes intestines, y compris la dispute personnelle entre Prigojine et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, ont démontré que Poutine n'est plus confortablement assis au sommet du pouvoir. Et ses forces armées n'ont pu empêcher Wagner de s'emparer du centre de commandement sud de l'armée russe, à Rostov-sur-le-Don.

Dans les négociations ayant abouti ce que Prigojine abandonne sa marche vers Moscou, le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, qui donne généralement l'image d'un partenaire subordonné de Poutine, est cette fois apparu en sauveur.

Les images de Prigojine et de ses combattants quittant en héros Rostov ont de plus lourdement embarrassé le Kremlin, moins d'un an avant l'élection présidentielle russe prévue en mars 2024, lors de laquelle le président devrait briguer un nouveau mandat au terme de réformes constitutionnelles controversées.

Vladimir Poutine n'a pas encore confirmé ses intentions et aucun successeur éventuel n'est entré dans la danse, si ce n'est le gouverneur de la région de Toula Alexei Dyumin, son ancien garde du corps, évoqué comme possible remplaçant de Choïgou.

Pour Kirill Rogov, directeur du cabinet de conseil Re: Russia, « ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début. Les rébellions militaires, même celles qui ont échoué, sont très souvent dans l'histoire un signe avant-coureur, le début d'un processus ».

Dans une allocution dont le ton a surpris nombre d'observateurs, Poutine a comparé samedi la révolte du chef de Wagner au "coup de poignard dans le dos" de 1917, lorsque les premiers soubresauts de la Révolution russe renversaient le tsar et sortaient la Russie de la Première Guerre mondiale.

« Rien de tout cela ne signifie que le régime s'effondrera bientôt », assure Mark Galeotti, directeur du cabinet de conseil Mayak Intelligence. Mais « la mutinerie sape davantage la capacité, la force et la crédibilité de l'État de Poutine et rapproche le jour où ce régime tombera ».

« Poutine a perdu aussi »

L'invasion de l'Ukraine a également relancé l'examen minutieux par les médias russophones basés à l'extérieur du pays de la santé du chef de l'État, son mode de vie et sa prise de décision, brossant le portrait d'un dirigeant malade et paranoïaque, de plus en plus isolé depuis la pandémie de Covid, passant peu de temps au Kremlin.

Plusieurs médias ont affirmé que Poutine passait la plupart de son temps dans un vaste complexe sur le lac Lagoda, près de Saint-Pétersbourg, où il se rend en train blindé plutôt qu'en avion pour assurer sa sécurité.

Sa célèbre pose, toute virilité affichée, torse nu, en train de pêcher ou à cheval, semble appartenir au passé.

Le Kremlin assure que Poutine était à Moscou lors des événements du week-end et a toujours démenti les allégations concernant sa santé. « Ma conclusion est que Prigojine et Wagner ont perdu », affirme Michael Kofman, directeur des études russes au Centre d'analyses navales (CNA).

« Mais Poutine a également perdu et le régime est blessé. Reste à voir quelles seront les répercussions à long terme. »