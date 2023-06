«Serial killer» de la planète: il s’offre un billet d’avion à vie et voyage 37 millions de kilomètres

Un Américain s’est vu attribuer le surnom de «serial killer» de la planète après avoir voyagé 37 millions de kilomètres en avion avec un billet à vie acheté en 1992 pour 290 000 $ US (environ 380 000 $ CA).

Tom Stuker a acheté son billet à vie avec la compagnie United Airlines il y presque 30 ans et a parcouru plus de kilomètres que le voyage lunaire d’Appollo 11, d’après la chaîne française BFM Business.

Il vivrait ainsi comme un millionnaire grâce aux avantages fidélités qu’il a cumulés au cours de ses nombreux voyages.

L'Américain de 69 ans a ainsi visité plus d'une centaine de pays. Juste en 2019, il a effectué 373 vols et parcouru 2,3 millions de kilomètres. Le patron d'un cabinet de conseil en vente de voitures dit voler entre 200 et 250 jours par an, selon BFM.

Sans un billet à vie, M. Stuker aurait dû débourser près de 2,44 millions $, juste pour l’année 2019.

Les avantages fidélités qu’il a cumulés lui permettent également d’avoir des réductions sur des séjours, des cartes cadeaux ou simplement des bonus avec la compagnie aérienne.

United Arilines lui aurait même organisé une fête pour célébrer ses 20 millions de miles.