Sous-marin disparu: la chanson thème du Titanic de Céline Dion écoutée en boucle depuis jeudi

La chanson «My heart will go on» de Céline Dion, composée pour le film Titanic, connaîtrait une hausse phénoménale d’écoute alors qu’elle aurait été jouée plus de 500 000 fois sur Spotify depuis le triste dénouement du sous-marin, qui devait explorer l’épave du navire.

C’est du moins ce qu’avait rapporté le magazine TMZ vendredi, en dénotant pas moins de 522 864 lectures sur Spotify à ce moment-là.

Juste la veille, la planète retenait son souffle devant le macabre décompte des heures d’oxygène restant dans le sous-marin où prenaient place cinq explorateurs portés disparus depuis le dimanche précédent.

Dans les heures suivantes, les autorités avaient cependant annoncé le décès des cinq passagers, après avoir découvert des débris du sous-marin indiquant une possible implosion de l’appareil. Ce dernier devait se rendre profondément sous l’eau pour explorer l’épave du Titanic, coulé en 1912.

Au total, la chanson aurait été écoutée à plus de 461 millions de reprises sur Spotify, selon les données de la plateforme.