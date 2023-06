Toronto vote pour son nouveau maire lundi

Les Torontois doivent se rendre aux urnes lundi pour élire un nouveau maire, à la suite de la démission de John Tory en février dernier.

John Tory a annoncé le 15 février dernier qu’il quittait ses fonctions en février dernier en raison d’une liaison controversée avec une ancienne employée. Âgé de 68 ans, il avait été élu pour une première fois en 2014 après une campagne âprement disputée face à Doug Ford et a été réélu à l’automne dernier pour un troisième mandat.

Après sa démission, c’est Jennifer McKelvie qui est devenue maire par intérim de Toronto.

Lundi, les électeurs pourront voter jusqu’à 20 h, et choisir l’un des 102 candidats qui viennent d’achever 12 semaines de campagne.

Parmi les candidats en lice, deux rivales se démarquent dans la course: Olivia Chow, ancienne députée du Nouveau parti démocratique et dont l’avance se réduit, et Ana Bailão, ex-conseillère municipale qui a récemment reçu le soutien de l’ancien maire John Tory, selon le «Toronto Star».

Certains sondages ont également émis l’idée que Tory soit réélu, alors qu’il avait démissionné en février après des révélations concernant sa relation controversée avec une femme, selon le «Toronto Star».

En course également, on retrouve Mark Saunders, ex-chef de la police de Toronto, Josh Matlow, conseiller municipal, Anthony Furey, journaliste, Mitzie Hunter, ex-députée du Parti libéral de l’Ontario et Brad Bradford, conseiller municipal.