Un récidiviste violent assigné en maison de transition malgré sa libération d'office

Un récidiviste décrit par les policiers de Saguenay comme «l'un des individus les plus violents qu'ils ont connus» sera assigné à une maison de transition après avoir été libéré d’office de la peine suivant son troisième bris de l’ordonnance le déclarant délinquant à contrôler.

La feuille de route criminelle de Bruno Hudon est longue et est «exclusivement dirigée contre la personne depuis 1993», souligne la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans son dernier rapport sur l’homme, daté du 18 juin dernier.

Hudon, maintenant âgé de 58 ans, purgeait depuis décembre 2022 une peine de neuf mois pour un bris de son ordonnance de surveillance de longue durée. Cette étiquette de «délinquant à contrôler» lui est imposée pour 10 ans et le suivra jusqu’à 2026.

Ce troisième bris visait une période en octobre 2022 où l’homme s’est défilé d’un test d’urine obligatoire et a admis avoir consommé des métamphétamines.

Comme il a purgé les deux tiers de sa peine, le criminel est admissible à une libération d’office, mais la commission a tranché cette semaine sur l’importance des conditions à lui imposer.

Récidiviste

Bruno Hudon a purgé au cours de sa vie trois peines fédérales pour des crimes violents.

En octobre 2005, il s’en est pris à sa propre cousine, l’invitant dans un guet-apens tendu pour l’agresser violemment. En état d’intoxication, il l’a traînée par les cheveux jusque dans un boisé avant de la battre à coups de poings et de pieds.

Moins d’un an plus tard, c’est l’une de ses conjointes qu’il a agressée physiquement en plus de la menacer de mort et de la séquestrer pour l’empêcher de fuir pendant de longues heures de terreur.

Originaire du Saguenay, Bruno Hudon est bien connu des policiers de l’endroit. En 2015, lors de l’une de ses assignations en maison de transition avec droits de sortie, le corps de police avait soulevé des craintes qu’il puisse croiser l’une de ses victimes.

La Commission des libérations conditionnelles relève encore aujourd’hui que la police de Saguenay décrit le criminel, qui a également été reconnu coupable d’homicide involontaire par le passé, comme «l'un des individus les plus violents qu'ils ont connus».

Divulgation de ses relations

C’est pour cette raison que malgré sa libération d’office, Hudon sera assigné à résidence, et ce, sans droit de sortie, l’obligeant ainsi à revenir à la maison de transition chaque soir.

Il lui sera également interdit de consommer, de se trouver dans un débit de boisson, de contacter ses victimes ou des gens qu’il sait criminalisés en plus de suivre des thérapies. Fait à noter, Bruno Hudon devra également dévoiler à son surveillant de libération «toutes relations sexuelles ou non sexuelles, ou toutes relations amicales étroites avec les femmes».

«Les présents délits indiquent clairement votre incapacité d'établir des relations saines et positives avec les femmes. Vous adoptez plutôt des comportements violents, particulièrement lorsque vous êtes intoxiqué et que vous faites face à des frustrations», notent les commissaires pour justifier cette décision.

Cette assignation à résidence sera maintenue jusqu’à la fin prévue de la peine de Hudon dans trois mois, et ce, malgré le fait que son équipe de gestion de cas ait recommandé aux commissaires de la prolonger jusqu’à atteindre un an au total. Sa situation devrait toutefois être revue à la fin de sa peine en vertu de son statut de délinquant à contrôler.