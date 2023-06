Une peine de six ans et demi pour avoir profité de son emploi de «nounou» et du couvre-feu pour agresser un adolescent

Un homme qui a profité de son emploi de «nounou» dans une famille durant la pandémie pour agresser sexuellement un jeune garçon vulnérable a été condamné à une peine de six ans et demi d’emprisonnement lundi.

Rickey Belziles avait profité de son lien de proximité avec la jeune victime de 13 ans pour abuser de lui.

L’homme de 62 ans avait initialement été embauché comme «homme de ménage» par les parents du garçon, mais la fermeture des écoles en mars 2020 en raison de la pandémie avait multiplié ses tâches dans la résidence de la famille.

Dans les mois qui ont suivi, l’agresseur et sa jeune victime ont développé une relation de proximité, s’échangeant de nombreux textos et parlant de choses de plus en plus personnelles.

À l’hiver 2021, Belziles avait même offert au jeune garçon de l’aider à faire de menus travaux dans son immeuble et avait utilisé le couvre-feu comme excuse pour convaincre les parents de laisser l’adolescent dormir chez lui.

«L’enfant était confié, mais voir même confiné avec son agresseur», a observé le juge Mario Tremblay lundi.

C’est finalement la grand-mère du jeune et un de ses amis qui avaient découvert la teneur de la relation, ce qui avait mené au dépôt de chefs d’accusation de leurre, d’incitation à des contacts sexuels, de contacts sexuels et de production de pornographie juvénile.

Conséquences majeures

Lundi, lors du prononcé de la sentence, la mère de la victime a retenu ses larmes à de nombreuses reprises.

Quand le juge Mario Tremblay a lu l’un des textos que l’accusé a envoyés à celui qu’il appelait «Baby love» et où il racontait à l’adolescent vouloir «le baiser», la mère a dû prendre une grande respiration afin de ne pas laisser transparaître la rage qui l’habitait.

Lors des observations sur la peine, la femme avait témoigné que son fils, qui vit avec certaines limitations intellectuelles, avait «besoin des adultes pour se développer», mais que depuis le passage de Belziles dans sa vie, il n’était plus le même.

«Les conséquences pour la victime sont majeures et leur effet a été bien senti par le tribunal», a assuré le juge Tremblay, identifiant la grande vulnérabilité de l’enfant dans les conséquences aggravantes du crime commis.

Odieux

Le magistrat a également insisté sur la durée et le nombre de gestes commis par Rickey Belziles pour justifier la peine de 6 ans et demi de détention, refusant toutefois d’entrer dans le détail de chacune des agressions.

«Il suffit de dire que la pénétration anale sur un jeune garçon ayant le développement comparable à celui d’un enfant de trois ou quatre ans est odieuse en soi», a martelé le juge Tremblay en jetant un lourd regard réprobateur vers l’accusé, qui est demeuré impassible tout au long de l’audience.

Le procureur de la couronne, Me Louis-Philippe Desjardins, avait suggéré une peine de huit ans de détention lors des observations. Il s’est déclaré satisfait à sa sortie de la salle de cour.



En défense, Me Marie-Pier Bertrand avait plaidé pour une peine allant jusqu’à trois ans. Son client avait plaidé être amoureux du jeune garçon et avoir eu le sentiment qu’il s’agissait d’une relation «égalitaire».

«Aucun facteur psychologique ne pourrait justifier une peine plus clémente du fait qu’il croyait, même sincèrement, être amoureux de sa victime et que cette dernière ne se plaignait pas», a souligné le juge, ajoutant que Belziles avait plutôt agi «par opportunisme».

En plus de la peine à laquelle il lui reste cinq ans et huit mois à purger, Rickey Belziles devra se soumettre à diverses conditions. Il lui sera notamment interdit de se trouver dans un parc ou une école pendant 10 ans, tout comme d’occuper un emploi qui le place en situation d’autorité envers un adolescent ou de se trouver dans un rayon de deux kilomètres d’où habite sa victime.