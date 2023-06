Adele a acheté la maison de Sylvester Stallone, avec une condition

La chanteuse britannique Adele a ouvert son portefeuille pour acheter la propriété de Sylvester Stallone à Los Angeles, mais à la seule condition que la statue de Rocky - personnage légendaire de l’acteur – soit aussi incluse dans la vente de 58 millions $ US (environ 76 millions $ CA).

Adele a mis la main sur cette propriété en 2022 pour une somme bien moins importante que le prix original de vente, établi à 110 millions $ US, d’après Forbes.

En plus de cette réduction, la chanteuse de «Rolling in the Deep» a aussi pu garder la statue du boxeur Rocky – interprété dans plusieurs films par Sylvester Stallone – qui est située près de la piscine.

C’est tout du moins ce qu’a révélé l’acteur dans une récente entrevue avec le «Wall Street Journal».

S’il comptait repartir avec cette statue, il n’a pas eu d’autres choix que s’en départir.

«C’est à prendre ou à laisser», lui aurait déclaré la chanteuse. «Elle voulait la statue. J’aime ce qu’elle fait [avec la résidence], elle la rend magnifique», a ajouté l’acteur.

Adele serait en effet en train de rénover entièrement la maison située dans Beverly Park, un quartier exclusif de la cité des Anges qui compte entre autres Denzel Washington, Justin Bieber et Mark Wahlberg comme résidents, selon TMZ.

Sylvester Stallone avait acheté la propriété dans les années 1990. Il y a construit un manoir de style méditerranéen de 21 000 pieds carrés, avec huit chambres, 12 salles de bain, un bureau, une bibliothèque, une cuisine gastronomique, un bar et une salle de cigares.