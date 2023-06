Alcool au volant: baisse des demandes dans les services de raccompagnement

Le téléphone sonne moins souvent chez Tolérance Zéro. Le service de raccompagnement a vu sa clientèle nettement diminuer depuis la pandémie.

Entre janvier et mai de cette année comparativement à la même période en 2019, la diminution de la demande pour le service est d'autour de 45%.

«Il y en a plusieurs dans la province, et tout le monde vit la même chose, la baisse de raccompagnements et la baisse de revenus. Donc potentiellement, financièrement, il y a un certain risque de voir ces services-là en difficulté ou disparaitre», explique Daniel Bédard, PDG de TZ Capitale Nationale.

Les changements d'habitudes de la clientèle durant la pandémie laissent encore des traces selon lui.

«Les gens sortent moins tard, ça, c’est un élément. Les débuts de semaine, il y a des établissements fermés, mais au-delà de ça, on sent que les gens ont perdu l’habitude de nous appeler, et plus particulièrement lorsque les événements se déroulent dans les résidences privées», ajoute l’entrepreneur.

Patrick Lemieux, qui raccompagne des clients de Tolérance Zéro quelques jours par semaine depuis 10 ans, ne peut s'imaginer qu'un tel service cesse ses activités.

«Ça serait plate, il y a tellement de publicités qui se font sur l’alcool au volant. Souvent, ils [les clients] nous le disent, une chance que vous êtes là, une chance que vous êtes là!», témoigne Patrick Lemieux, accompagnateur pour l’entreprise de Québec.

Pour les commerçants abonnés à Tolérance Zéro, le service de raccompagnement est jugé comme essentiel pour leur clientèle même si les habitudes ont changé.

«Ça nous permet d’avoir des clients qui viennent fêter, qui peuvent retourner chez eux en sécurité. On voyait moins de chauffeurs désignés, maintenant la nouvelle génération qui sort, il y a toujours une personne dans le groupe qui ne boit pas», remarque le copropriétaire de L’Atelier, Alexandre Grenier.

Daniel Fortin qui a perdu un fils dans une collision causée par un chauffard en état d'ébriété s'implique maintenant comme bénévole pour l'organisme MADD Québec pour faire de la prévention contre l'alcool au volant. Selon lui, les services de raccompagnement font partie de la solution.

Après des baisses en 2020 et 2021, attribuables notamment à la pandémie, le nombre d'arrestations pour alcool au volant est en hausse depuis l'an dernier à Québec comme ailleurs en province.

«Moi je pense que ça fait partie de la solution, tout à fait, mais il faut travailler ensemble. Mais à la base, je pense que les gens ont l’impression qui ne se feront pas prendre et qui vont se rendre à la maison sans problème», partage le leader communautaire de MADD Ville de Québec, Daniel Fortin.