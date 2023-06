Assistants en pharmacie: un été difficile dans certains établissements de santé

La période estivale s'annonce difficile dans les pharmacies de plusieurs établissements de santé en région puisque le manque d'assistants et de techniciens en pharmacie cause des maux de tête avec la pénurie de main-d’œuvre.

Les vacances estivales compliquent la situation dans certains établissements.

Selon l'Association québécoise des assistants et techniciens en pharmacie, la situation varie d'un secteur à l'autre de la province.Dans les pharmacies communautaires, une forme d'amélioration est constatée pour l'été.

Plusieurs étudiants sont appelés en renfort dans les laboratoires.En milieu hospitalier, la situation est plus problématique. Dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Montérégie, entre 10% et 20% des postes sont présentement à pourvoir.

Contrairement aux pharmacies communautaires, les centres de santé ont moins accès à la main-d'œuvre étudiante.Le personnel en place voit sa charge de travail augmenter.

Les répercussions risquent de se faire sentir dans les prochaines semaines dans certains hôpitaux avec des réductions de services.

«Il y a des plans de contingence en place. On va couper aussi certains services de la pharmacie sur les étages pour se concentrer sur la distribution dans la pharmacie. Ça va représenter pour beaucoup du temps supplémentaire, malheureusement, pour combler le retard qui va probablement s’accumuler aussi dans le courant de l’été. C’est beaucoup les services directs aux patients qui vont être touchés je vous dirais, autre que la distribution de médicament», a expliqué la présidente de l’Association québécoise des assistants et techniciens en pharmacie, Marylène Lévesque.

Plusieurs solutions sont sur la table pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre.

«C’est vraiment un métier stimulant, mais vraiment méconnu. Donc, une promotion du métier et de la formation évidemment. On mise beaucoup sur la formation. On a un programme rehaussé qui doit prendre place, implantation obligatoire en septembre 2024. Nous, on croit beaucoup en ce programme-là», a ajouté Mme Lévesque.

Selon l'Association québécoise des assistants et techniciens en pharmacie, les pharmacies communautaires auraient moins recours aux agences cet été pour les remplacements.