Bell Média: un haut placé ne veut pas que CTV donne une «tournure négative» à la couverture de l’entreprise

Le président de Bell Média aurait demandé aux directeurs de l’information de CTV News – entreprise médiatique leur appartenant – de donner une «perspective plus équilibrée» et suggéré une «tournure positive» des reportages de la société mère.

Wade Oosterman, qui est aussi vice-président de BCE BCE-T, aurait indiqué qu’il souhaitait plus d’équilibre quand les émissions d’information de la chaîne pour attirer plus de téléspectateurs et éviter des coupes en raison de la baisse d’audience a rapporté le «Globe and Mail».

Selon le média, cette déclaration aurait eu lieu lors d’une réunion tenue le 24 août dernier, après le renvoi de la cheffe d’antenne Lisa LaFlamme.

Lors de cette conversation, il aurait également mentionné que les journalistes de CTV devraient réaliser des reportages sur Bell, en ajoutant qu’il ne voulait pas qu’ils «défendent les intérêts de l’entreprise».

«Je ne dis pas qu'il faut déformer la réalité pour aider», aurait-il souligné. «Mais pour l'amour de Dieu, s'il y a un choix à faire entre aider et ne pas aider, aidez».

«Nous publions parfois des résultats et, vous savez, nos résultats sont stables alors que nos bénéfices ont augmenté de 8 %, et il y a un choix entre les titres et nous publions des revenus stables au lieu de bénéfices en hausse de 8 %. Pourquoi adopterions-nous cette tournure négative au lieu d'une tournure positive ?» aurait-il aussi fait valoir.

Ces commentaires iraient toutefois à l’encontre de la politique d’indépendance journalistique de BCE.

«Toute ingérence, qu'elle soit directe ou indirecte, réelle ou perçue, porte atteinte aux principes d'indépendance journalistique et peut miner la crédibilité de Bell Média Nouvelles, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance de nos téléspectateurs et de nos auditeurs», indiquerait-elle selon le «Globe and Mail».

D’après une déclaration de Tammy Scott, première vice-présidente des communications de BCE, le code de déontologie journalistique permet aux cadres de BCE de «proposer des idées de reportage aux équipes de Bell Media Nouvelles», mais les décisions restent prises par les rédacteurs en chef.

«C'est à l'équipe d'information de décider si un sujet doit être traité, comment il sera couvert et l'étendue de la couverture, la décision éditoriale finale étant prise par le chef de CTV News», a-t-elle déclaré au média. «Nous nous engageons à ce que nos salles de rédaction produisent un journalisme précis, juste et complet, et à ce que nos journalistes agissent avec honnêteté, transparence et indépendance.»

Rappelons que l’entreprise de télécommunications a dû supprimer 1300 postes le 14 juin dernier et qu’elle se départait de neuf stations de radio.