Crise du logement: les ministres du gouvernement Legault possèdent en moyenne 1,6 M$ en immobilier

Accusés d’être déconnectés de la crise du logement, les ministres du gouvernement Legault possèdent un imposant parc immobilier, qui s’élève à 1,6 M$ en moyenne par élu propriétaire.

• À lire aussi: La ministre de l'habitation, France-Élaine Duranceau, a acheté sa première maison 770 000 $ sans hypothèque

«C’est quand même gros, réagit Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Ça confirme cette image, cette impression de déconnexion envers les ménages locataires québécois qui en arrachent et dont la situation est en train de se détériorer.»

François Legault a notamment été critiqué pour avoir laissé entendre que la hausse fulgurante des prix de l’immobilier était une conséquence inévitable d’une économie forte.

« Il y a une conséquence au fait que les salaires augmentent, je souhaite qu’on rejoigne non seulement l’Ontario mais le reste du Canada et les États-Unis et plus les salaires vont augmenter, plus le prix des maisons va augmenter. [...] Je ne souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu’on garde un prix des maisons plus bas que Toronto ou Vancouver. » — François Legault en conférence de presse, le 19 juin

Sa ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a quant à elle invité les locataires malheureux à simplement acheter une propriété.

Presque tous proprios

La compilation de notre Bureau d’enquête révèle que 28 des 31 ministres sont propriétaires, dont 12 possèdent plus qu’un immeuble.

Près de la moitié de ces ministres, soit 13, ont des avoirs immobiliers dont l’évaluation municipale (souvent sous la valeur marchande) dépasse le million de dollars.

«Quarante pour cent de la population du Québec est locataire et le revenu médian de l’ensemble des locataires est de 48 400$», rappelle Mme Laflamme. Elle souligne que ce n’est pas avec un tel revenu qu’on peut simplement s’acheter une propriété, comme l’a suggéré Mme Duranceau.

Avec deux immeubles résidentiels et une maison dans Outremont, Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé, jouit du plus gros parc immobilier, d’une valeur de 5,6 M$.

Entre 252 300$ et 4,5 M$

C’est la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, qui possède les biens immobiliers les plus modestes parmi les propriétaires du Conseil des ministres. Sa résidence du Bas-Saint-Laurent est évaluée à 252 300$.

La résidence la plus chère appartenant à un ministre du gouvernement Legault est celle du ministre des Finances, Eric Girard. Sa maison sur l’île de Montréal est évaluée à 4,5 M$.

«Étant donné les fonctions qu’ils occupent, ce n’est pas étonnant qu’ils aient ce profil», juge le professeur d’urbanisme à l’Université de Montréal Jean-Philippe Meloche.

«Après, qu’ils soient déconnectés... je ne suis pas sûr que ça vient de leur situation personnelle, mais plutôt de leur engagement professionnel, dit-il. Ils ne sont pas allés avec la CAQ parce que la question du logement les transporte.»

« J’ai quatre 1 er juillet d’expérience et ça s’est bien passé [...] et quand je dis que ça s’est bien passé c’est que personne ne s’est retrouvé à la rue. » — François Legault en conférence de presse, le 19 juin

La politologue Geneviève Tellier considère que le gouvernement Legault a manqué de considération envers les Québécois moins nantis.

«Les Québécois aiment donner leur appui à des gens qui comprennent leur réalité et François Legault l’a bien fait durant la pandémie, souligne Mme Tellier, professeure à l’Université d’Ottawa. Mais cette fois-ci, il ne donne plus cette impression de sensibilité et de comprendre ce qui se passe sur le terrain.»

«Dans une bulle»

Le manque de mixité économique au sein des ministres de la CAQ peut expliquer, en partie, le «décalage» entre le discours public et la réalité du terrain. Selon la professeure Tellier, le Québec gagnerait à avoir une équipe ministérielle plus représentative des réalités socioéconomiques de sa population.

«C’est encore plus vrai au sein de la petite équipe économique du gouvernement. Qui est dans l’entourage de François Legault pour le sensibiliser à ceux qui en arrachent?» commente Mme Tellier.

En effet, les ténors économiques du gouvernement – Eric Girard, Pierre Fitzgibbon et François Legault – cumulent à eux seuls des actifs immobiliers valant plus de 11,3 M$.

«Ils sont complètement dans une bulle», renchérit de son côté Cédric Dussault, du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

M. Dussault déplore ne pas avoir eu le privilège de s’entretenir avec l’équipe de la ministre, alors qu’elle rencontre fréquemment des groupes des lobbys de l’immobilier, dit-il.

De son côté le FRAPRU a réussi de peine et de misère à rencontrer la ministre en février dernier au terme d’une intense campagne de sollicitation par courriel de ses membres.

Au-delà de leur situation personnelle privilégiée, les élus de la CAQ ne font pas l'effort d’écouter les groupes qui souffrent le plus de la crise du logement, croit M. Dussault.

«Il y a ne pas comprendre et ne pas vouloir entendre.»

Un penthouse pour Legault

Photo tirée du site web du courtier Joseph Montanaro

Le premier ministre François Legault a vendu sa résidence d’Outremont pour 4,25 M$ en septembre 2021. En décembre 2021, il s’est acheté un penthouse dans la métropole pour 3,2 M$, mais dont l’évaluation municipale est de 2,5 M$.