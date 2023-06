EN VIDÉO | «MythBusters» montre ce qui arrive à un corps humain dépressurisé en eaux profondes

Une vidéo de l'émission «MythBusters» montrant comment un explorateur des fonds marins peut imploser dans un scaphandre dépressurisé est devenue virale après la catastrophe du submersible Titan.

La vidéo de 2009 a été visionnée plus de 750 000 fois après avoir été mise en ligne jeudi, lorsqu'on a découvert que les cinq passagers étaient morts à bord de Titan, rapporte le New York Post.

Dans l'expérience scientifique de l'émission, un mannequin de forme humaine a été recréé à partir de parties de porc, notamment des os, des muscles, de la graisse, de la peau et des tripes.

Il a ensuite été immergé à environ 300 pieds sous l'eau, où la pression est neuf fois plus élevée qu’au niveau de la mer, et son scaphandre a été dépressurisé.

Pendant une trentaine de secondes, le changement rapide de la pression de l'air a compressé le faux crâne du plongeur, alors que le scaphandre s’effondrait sur lui.

En réalité, la reconstitution n'a pas grand-chose à voir avec les derniers instants des passagers du Titan, qui, selon les autorités, ont été tués instantanément à des profondeurs bien plus grandes et sous une pression bien plus élevée.

Le submersible Titan aurait implosé près du fond de l'océan, à 12 500 pieds de profondeur, là où se trouvent les ruines de l'épave de 1912.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, les niveaux de pression à cette profondeur seraient jusqu'à 400 fois supérieurs à la normale, ce qui signifie que les cinq hommes à bord auraient implosé en une fraction de seconde.

Les autorités ont par ailleurs déclaré récemment qu'il n'y aurait pas de mission de récupération, car «l'implosion catastrophique» aurait oblitéré tous les restes humains.