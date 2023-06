FIJM: Marianne Trudel prépare une soirée intense et intime pour son concert jeudi

La pianiste jazz Marianne Trudel présentera son nouveau programme «La joie de l’éphémère», jeudi au Dièse Onze, dans le cadre du festival international de jazz de Montréal.

Pour l’occasion, elle sera accompagnée de deux grands amis et pionniers du jazz au Québec, Normand Guilbeault, à la contrebasse, et Pierre Tanguay, à la batterie. Le trio joue ensemble depuis au moins 10 ans et possède bien sûr une grande complicité musicale.

«Chaque fois qu’on joue ensemble, c’est magique. C’est toujours un moment vraiment émotif et de connexion intense avec le public», a-t-elle indiqué en début de semaine à l’Agence QMI.

«Ils sont de la génération de mes parents, mais, ils ont tellement l’âme jeune, fougueuse, que ça donne un peu le meilleur des deux mondes, avec la sagesse et l’expérience, plus l’énergie de la jeunesse. [...] Ce sont aussi des musiciens super généreux et chaleureux. Avec ces musiciens-là, c'est juste du cœur et des trips», a ensuite raconté la pianiste.

Elle devrait jouer, pour son concert au Dièse Onze, principalement ses compositions revues et corrigées et quelques standards de jazz. L’ensemble piano, contrebasse et batterie, permets d’ailleurs une grande liberté créative qu’elle apprécie particulièrement, a-t-elle soulevé.

L'importance du jazz à Montréal

Marianne Trudel, qui a récemment été sacrée artiste de l’année à Laval par le Conseil des arts et des lettres du Québec, a régulièrement participé au festival international de jazz, ces 20 dernières années.

Chaque fois, c’est un moment important pour elle, mais aussi pour tous les talents d’ici mis en lumière. «Il y a évidemment beaucoup de grandes pointures internationales, mais il y a aussi plein d’artistes locaux, ce qui est super important à mes yeux; de leur faire une place. Les musiciens locaux à Montréal sont d’un calibre époustouflant, international. On a vraiment un niveau fort de jazz ici», a-t-elle dit en ajoutant qu’elle aimerait en voir encore plus dans la programmation.

«On a souvent tendance à associer le local à quelque chose d’un peu moins de calibre, mais ici à Montréal sur le jazz ce n’est vraiment pas le cas. On a vraiment de grands musiciens», a poursuivi la pianiste.

Habituée du Dièse Onze, la pianiste a également souligné l’importance de préserver ce genre d’endroit pour la vitalité du jazz dans la métropole. «Les espaces se restreignent et ce n’est pas très bon [pour le jazz à Montréal], c’est même catastrophique. Ceux qui restent sont donc super importants», a-t-elle partagé.

Rappelons qu’en 2020, la Maison du Jazz (House of Jazz) Oliver Jones a fermé ses portes après un peu moins de 40 années d’activités.

Marianne Trudel sera en concert ce jeudi, 19 h, au Dièse Onze dans le cadre du festival international de jazz de Montréal.

Elle sera aussi avec le McGill jazz orchestra, le big band formé des meilleurs étudiants en jazz de l’université McGill, sur la scène Rio Tinto, lundi à 17 h.