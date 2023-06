Gal Gadot confirme que les suites de «Red Notice» sont toujours prévues

Gal Gadot a confirmé que les suites de Red Notice sont toujours prévues.

L'actrice de Wonder Woman a été interrogée sur le développement de ces projets lors d'une interview avec Collider et elle a révélé qu'elle avait lu le scénario du deuxième volet.

« Nous en parlons tous. Je ne sais pas si je peux dire quoi que ce soit ! J'ai déjà lu le second script et c'est... whoo ! Nous sommes tous très excités à ce sujet ! », a-t-elle partagé.

Dans le film Netflix de 2021, Gal Gadot et Ryan Reynolds incarnent Sarah Black et Nolan Booth, des escrocs et voleurs d'art talentueux. Dwayne Johnson interprète John Hartley, l'agent du FBI à leurs trousses.

En janvier 2022, il a été annoncé que le trio reviendrait pour deux suites aux côtés du scénariste et réalisateur Rawson Marshall Thurber, qui tournerait les épisodes l'un après l'autre.

Lors d'une interview accordée à Collider en octobre 2022, les producteurs de Red Notice, Beau Flynn et Hiram Garcia, ont confié que Marshall Thurber travaillait d'arrache-pied sur les scénarios.

« Nous avons un script pour Red Notice 2 et presque (Red Notice) 3. Le plan est - avec un peu de chance si Hiram et moi faisons ce que nous voulons - de faire ces films dos à dos, a déclaré Beau Flynn. Mais tout dépendra des scripts, de ce que nous en pensons et de ce qu'en pensent Dwayne, Gal et Ryan. Mais cette franchise est géniale. Netflix la veut vraiment et Rawson s'y est engagé. »