Jusqu’à 129 km/h sur Champlain: pluie d’amendes et de sanctions pour des chauffards à Québec

Cinq automobilistes, dont un conducteur qui a mépris le boulevard Champlain pour une autoroute et un autre qui avait trois fois la limite permise d’alcool dans son organisme, ont payé cher leur imprudence dans les derniers jours à Québec.

• À lire aussi: Le porte-parole de la SQ Claude Doiron accusé d’agression sexuelle

La Sûreté du Québec (SQ) a diffusé mardi un compte rendu de cinq interpellations qui ont retenu l’attention dans les derniers jours dans la capitale.

Un homme de 38 ans a ouvert le bal, jeudi soir dernier. Il roulait à 129 km/h sur le boulevard Champlain à la hauteur du pont Pierre-Laporte, dans une zone de 60 km/h.

Cette faute lui a valu une amende de 1330$, assortie de 14 points d’inaptitude. Il a également été privé de son permis de conduire pour une semaine.

Plus tard dans la nuit, un automobiliste de 26 ans était intercepté à une vitesse de 144 km/h sur l’autoroute Henri-IV sud, près de l’autoroute Charest, où on circule normalement à 90 km/h. Coût de l’infraction: 822$ et 10 points d’inaptitude.

162 km/h sur l’autoroute

Vendredi soir, à la veille de la Saint-Jean-Baptiste, un conducteur de 45 ans a de son côté été capté à 162 km/h sur l’autoroute Robert-Bourassa nord, près du boulevard Hamel, qui est aussi une zone de 90 km/h.

Il a reçu un constat salé de 1405$ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une semaine.

Ébriété avancée

Ensuite, dans la nuit de dimanche, un automobiliste visiblement éméché de 42 ans a fait un accident sur l’autoroute Laurentienne nord près de la sortie de la Faune. Il a été arrêté pour conduite avec capacités affaiblies. Il a été déterminé qu’il avait un taux d’alcool dans le sang plus de trois fois supérieur à la limite légale.

Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il n’avait aucun antécédent judiciaire.

Dans la même nuit, un jeune homme de 20 ans a été capté à 157 km/h sur l’autoroute Henri-IV sud près de l’autoroute Charest. On lui a imposé une amende de 1330$ et 14 points d’inaptitude.