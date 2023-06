La hausse du tarif des nuitées à Québec se fait ressentir

La Capitale-Nationale devrait être la région du Québec la plus visitée cet été selon les prévisions touristiques.

Y séjourner s'annonce toutefois dispendieux, et les visiteurs pourraient devoir puiser dans leurs économies.

Le prix moyen d'une nuitée à Québec en juin, juillet, août et septembre est de 246 $ selon des données de Destination Québec Cité.

Cela constitue une hausse de 16% du tarif depuis 2019.

À Montréal, c’est en moyenne 236 $ pour une chambre, soit une hausse de 15%.

«On peut trouver des prix pour tous les budgets. Il faut chercher. Le marché s'adapte rapidement et c’est très bon signe pour nous», affirme Robert Mercure, directeur de Destination Québec Cité.

Les hôteliers se défendent de profiter de la situation. C’est une question d’offre et de demande selon Michelle Doré, la propriétaire de l’Auberge Place d'Armes.

«J’en ai trouvé à 200$ dans le Vieux-Québec! Si on veut prendre son auto, on va en périphérie et on est correct. On n’augmentera pas pour le plaisir, mais tout a augmenté», explique Mme Doré.

Montréal affiche aussi des prix élevés, mais il semble plus facile de trouver une chambre qu'à Québec pendant les périodes de pointe.

Selon Bruno Marchand, le maire de Québec, il y en a encore pour tous les prix.

«Un intervenant de l’Office du tourisme de Montréal a dit: c’est une bonne raison pour venir à Montréal. Je ne pense pas qu’on ait envie de se chiquer la guenille comme ça ensemble. Québec demeure accessible», affirme M. Marchand.