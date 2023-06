La meilleure tournée de beignets au monde est à Toronto

Si vous aviez prévu un voyage dans la Ville Reine, vous pourriez profiter de l'une des plus grandes tournées gastronomiques au monde qui se déroule présentement à Toronto.

Le «Underground Donut Tour» est l’occasion de se promener dans quartier chinois et dans le marché Kensington pour déguster différents beignes, selon le «Toronto Sun».

La visite débute dans le quartier de la mode de la ville à «Cops Donu », où les gourmands pourront savourer de minuscules beignets.

Les aventuriers se dirigent ensuite vers Queen St. W. pour découvrir «Bloomer's» tout en profitant de l'histoire du quartier environnant.

La tournée dure environ deux heures.

«L'événement était incroyablement amusant et instructif, mais surtout c'était DÉLICIEUX!», a écrit un amateur de beignes sur TripAdvisor.

Le «Underground Donut Tour» a débuté en 2015 à Chicago. Il a été présenté dans 19 villes différentes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

La visite de Toronto est offerte du jeudi au dimanche. Pour les 11 ans et plus, le coût est de 45 $, tandis que les enfants de 10 ans et moins peuvent participer en déboursant 30 $.