[À VOIR] La première de la comédie musicale «Hair» a été momentanément compromise par une panne électrique

Une panne d’électricité a interrompu la première de la comédie musicale Hair, hier soir, plongeant le Théâtre St-Denis dans la pénombre durant une quinzaine de minutes en plein cœur du deuxième acte du spectacle.

«Laissez-nous trois minutes, on appelle Hydro-Québec et on en saura plus», a annoncé le metteur en scène Serge Denoncourt, visiblement décontenancé, avant de laisser tomber un «c*lisse de t*barnak» bien senti.

L’incompréhension régnait d’abord à l’intérieur de la salle, les spectateurs se demandant si le programme de la soirée allait être amputé de son climax.

C’est d’ailleurs ce qu’on a craint lorsque la troupe a capitulé, entonnant Let the Sunshine In a cappella en guise de rappel devant un parterre les éclairant avec leurs téléphones intelligents brandis dans les airs.

Ce n’est qu’au moment où le théâtre se vidait de son public que le courant a été rétabli, soutirant un soupir de soulagement audible chez les quelque 2200 spectateurs.

La troupe a ainsi pu conclure le programme de la soirée, après une pause forcée d’une vingtaine de minutes.