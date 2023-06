La rareté des propriétés à vendre se fait sentir au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dénicher une propriété à vendre qui ne coûte pas les yeux de la tête en 2023, c'est devenu tout un défi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, presque autant que de trouver un logement disponible à un prix raisonnable.

Ce phénomène de rareté apparu pendant la pandémie de COVID-19 ne semble pas vouloir s'essouffler. Les inventaires des courtiers immobiliers n'ont jamais été aussi bas.L'Équipe Simard de Via Capitale compte une trentaine de propriétés à vendre dans son inventaire.

«Si je recule de 7 à 8 ans, j'ai déjà eu 125 maisons en vente», a précisé le courtier immobilier», Guy Simard.«Nous, on a un inventaire qui varie entre 14 et 25 maisons, a indiqué, de son côté, le courtier immobilier, Jacques Lavoie.

Il y a quelques années, on pouvait en avoir entre 80 et 100.»Et malgré tous leurs efforts, ils ne réussissent pas à répondre aux besoins de leur clientèle dans des délais raisonnables.

«J'ai une banque de 15 à 20 acheteurs et j'ai des clients qui sont à la recherche depuis plus d'un an», a ajouté M. Lavoie.

La rareté pousserait même de plus en plus d'acheteurs à ne pas faire inspecter leur future résidence et la surenchère est un phénomène encore d'actualité au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Je dirais qu'une maison sur trois, même une sur deux va se retrouver en surenchère, a affirmé Jacques Lavoie. Si on avait un inventaire plus élevé, probablement que les acheteurs potentiels qu'on a trouveraient ce qu'ils cherchent et c'est ce qui pourrait permettre d'équilibrer les prix.»

De plus, la hausse des taux d'intérêt n'a rien de rassurant, selon Guy Simard.

«On est à 6 ou 7 % et avec le prix des maisons, je commence à trouver ça trop haut, a-t-il soutenu. Des taux d'intérêt en bas de deux pour cent, je ne suis pas certain qu'on va revoir ça un jour.»

Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, la région métropolitaine de Saguenay comptait en moyenne 432 inscriptions en vigueur l'an dernier comparativement à 1556 en 2018.

C'est près de quatre fois moins et 2023 s'annonce similaire à 2022.