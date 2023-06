La star écossaise Lewis Capaldi suspend sa tournée pour raison de santé

Le chanteur star écossais Lewis Capaldi a annoncé mardi qu'il suspendait sa tournée mondiale en raison de ses problèmes de santé, évidents lors du festival de Glastonbury la semaine dernière en Angleterre.

L'auteur-compositeur-interprète de 26 ans avait annoncé l'an dernier qu'il était atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux.

À Glastonbury, où il s'est produit samedi dernier devant des milliers de festivaliers, il était agité de tics et avait progressivement perdu sa voix. Il avait appelé les spectateurs à la rescousse, en s'excusant profusément.

«J'ai juste besoin que vous chantiez tous avec moi aussi fort que possible», avait-il dit.

Les milliers de spectateurs émus l'avaient soutenu, chantant pour lui son titre phare «Someone You Loved», qui terminait son concert, dans un moment très fort.

«Je vais faire une pause dans ma tournée, pour l'avenir prévisible», a-t-il écrit mardi sur Instagram. «La vérité c'est que j'apprends encore à m'adapter à l'impact de Tourette».

Avant Glastonbury, il avait déjà fait une pause de trois semaines.

«Il est devenu évident samedi que je dois passer beaucoup plus de temps à prendre soin de ma santé mentale et physique, afin de pouvoir continuer à faire ce que j'aime pendant longtemps», a-t-il ajouté, remerciant sa famille, ses amis, son équipe et les médecins qui le suivent, et s'excusant encore auprès de ses fans.

«Je serai de retour dès que je le peux», a-t-il ajouté.

Lewis Capaldi devait se produire à Zurich le 28 juin, puis en Australie et Nouvelle-Zélande, avant Singapour et Séoul en juillet, et une série de concerts au Royaume-Uni et en Europe en août et septembre. La plupart étaient complets.

Son premier album «Divinely Uninspired to a Hellish Extend» était sorti en mai 2019. Son deuxième album, «Broken by Desire to Be Heavenly Sent» est sorti en mai.

«Someone You Loved» a été en tête des charts britanniques en 2019, puis des charts américains.