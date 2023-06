Les masques sont-ils utiles pour se protéger du smog?

La province du Québec a traversé le pire épisode de son histoire en matière de smog, de sorte que plusieurs citoyens ont ressorti leurs masques.

Même si la qualité de l’air s’est relativement rétablie, d’autres épisodes de smog sont à appréhender dans le futur.

La question ne fait aucun doute, selon le docteur Réal Barrette, Directeur médical au Centre d’expertise en maladies chroniques pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

«Je pense que tous les gens qui sont conscients de l’environnement et des enjeux, on peut s’attendre effectivement à ce que dans les prochains jours, mois et années à venir on va avoir d’autres épisodes de ce genre-là qui vont se produire», avance-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, de la fumée est attendue «par endroits au cours de la nuit» à Montréal.

Effets sur la santé

M. Barrette rappelle que le smog peut avoir des conséquences pour les gens souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires.

«Ces gens-là vont en ressentir les effets, qui vont se prolonger sur plusieurs heures, qui vont faire que leur maladie va aller moins bien pour peut-être plusieurs jours», détaille-t-il.

Selon M. Barrette, le plus important est toutefois, et pour tout le monde, «d’éviter l’exposition».

«La loi du gros bon sens fait encore son œuvre : on sort dehors, on le sent, on le voit... je pense que tout le monde, mais en particulier les gens vulnérables, devrait se dire : premièrement, éviter l’exposition», indique-t-il.

Porter un masque?

Lors des épisodes de smog qui ont accablé la province cette semaine, plusieurs citoyens se sont protégés en utilisant un masque.

«Il faut d’abord comprendre, c’est la chose la plus importante : les masques ordinaires, ça ne fonctionne pas. Et c’est important de le dire, parce que les gens mettent ça, ils ont l’impression qu’ils ont une armure et qu’ils peuvent aller s’exposer... non, non! C’est ces masques-là ne fonctionnent pas, ce sont les N95 qui peuvent fonctionner», détaille M. Barrette.

Lors d’épisodes de smog, il convient ainsi de porter un N95 si l’on est dans l’incapacité de rester à l’intérieur.

M. Barrette signale d’ailleurs que les différents CISSS et CIUSSS du Québec sont présentement «en train de mettre en place un réseau de distribution pour les gens qui auraient des besoins ou qui doivent sortir dehors absolument».

Laisser les enfants jouer dehors?

Même si certains parents désespèrent de voir leurs enfants rester enfermés dans la maison en raison du smog, M. Barrette assure que «c’est vraiment la meilleure chose» d’éviter l’extérieur le plus possible.

M. Barrette tient par ailleurs à relativiser les effets du smog, par exemple sur les enfants et adolescents ne souffrant de problèmes ni cardiaques ni pulmonaires.

«Cela dit, on ne parle pas d’un dommage à long terme, on ne parle pas d’une maladie qui va se créer ou quoi que ce soit... c’est un inconfort qu’ils vont vivre sur le coup. Si un moment donné ça n’a plus de bon sang, il faut qu’ils sortent, il faut qu’ils aillent bouger, je pense que ça se gère bien. Je ferais particulièrement attention par contre aux enfants qui sont asthmatiques», explique M. Barrette.