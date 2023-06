Manitoba: il sauve un enfant des griffes d’un coyote

Un jeune homme reçoit les honneurs après avoir sauvé un garçon qui se faisait attaquer par un coyote à Winnipeg, au Manitoba.

Le tout s’est produit peu avant 19h samedi lorsque Logan Funk, 18 ans, a entendu un cri assourdissant près de chez lui. C’est alors qu’il est sorti à l’extérieur et qu’il a vu un enfant de neuf ans se faire mordre derrière la tête. Ce dernier était accompagné de sa sœur de 15 ans, selon les autorités.

«Dans les deux minutes qui ont suivi, [le coyote] était toujours sur le gazon et il nous regardait. On aurait dit qu’il en voulait plus. Puis, j’ai pris une pelle et je l’ai effrayé», a raconté Logan Funk à CTV News deux jours après l’événement.

Après que la bête se soit enfuie, le jeune héros – avec l’aide d’autres passants – est venu en aide à l’enfant avant l’arrivée des secours. Il a indiqué avoir eu peur pour la jeune victime puisqu’il était trop petit pour se défendre lui-même de la bête.

Gravement blessé, le garçon repose maintenant dans un état stable à l’hôpital.

Logan Funk a toutefois ajouté qu’il faut faire attention avec l’étiquette de héros. En effet, il estime que c’était la chose à faire, plutôt que de voir ça comme un geste héroïque.