«On r'Houle avec Hugo»: une halte-vélo qui rend hommage au cycliste de Sainte-Perpétue

Le cycliste Hugo Houle est déjà en France afin de se préparer pour le Tour de France qui débutera ce samedi. À quelques jours du coup d'envoi, sa municipalité, Sainte-Perpétue, a inauguré une halte-vélo en son honneur.

Le cycliste professionnel Hugo Houle ajoutera désormais sa touche à vos sorties en vélo dans sa municipalité natale à Sainte-Perpétue avec la halte-vélo «On r'Houle avec Hugo». Cette halte a pour but de lui rendre hommage. Les citoyens du village tenaient à ce qu’un petit quelque chose soit fait en l’honneur du cycliste professionnel.

Pour le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, c’est une grande fierté qui méritait d’être soulignée: «On a un territoire favorable pour faire du vélo. On ne peut pas ne pas être inspiré par le plus grand cycliste que le Québec ait connu, Hugo Houle. C'est un geste généreux de la municipalité, mais aussi d'Hugo qui accepte.»

La halte-vélo a été créée par et pour Hugo Houle. On y retrouve une station de réparation de vélo avec des outils et une pompe pour gonfler les pneus. Il y a aussi des tables à pique-nique pour refaire le plein d’énergie avec un repas. Et la pièce maitresse, un grand conteneur blanc a été installé, dans lequel on retrouve des photos et des moments marquants du cycliste. La halte-vélo n’est pas encore terminée, des installations sanitaires et des abreuvoirs devraient aussi être ajoutés sur place.

«J'espère que les gens vont apprécier les parcours que j'ai pu créer. On a fait trois parcours : un de 30 km, un autre de 100km et un de 130 km. Ce sont les routes que j'appréciais le plus quand je roulais dans la région. Comme vous avez pu remarquer, j'aimais pédaler en bordure des rivières qui sillonnent le coin», a dit Hugo Houle.

Ces installations vont permettre de propulser le cyclotourisme sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska.

«On a l'avantage d'avoir un paysage et un territoire assez plat. On peut accueillir toute sorte de cyclistes. Je vous dirais que chez nous le cyclotourisme c'est important», a indiqué la préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois.

Hugo Houle a été le premier Québécois à remporter une étape du Tour de France. Il sera encore une fois du départ, samedi. Il deviendra ainsi le premier Canadien à y participer une cinquième fois. Pour le soutenir, la municipalité affichera des pancartes d'encouragement à l'entrée et à la sortie du village.