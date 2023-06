Pour réduire les prix des aliments, il faut plus d’épiciers

Le marché canadien est « concentré ». S’il y avait plus de concurrence entre les supermarchés, le panier d’épicerie serait moins cher, confirme le Bureau de la concurrence dans un rapport attendu.

Il faut «soutenir l’arrivée de nouveaux types d’entreprises dans le secteur de l’épicerie et élargir le choix des consommateurs», recommande-t-on entre autres dans l’étude publiée mardi matin.

Le marché canadien est dominé par Loblaw (Provigo, Maxi), puis par Metro, Empire (IGA), Costco et Walmart.

Puisque «le Canada a besoin de solutions pour maîtriser le prix du panier d’épicerie», le Bureau de la concurrence émet quatre recommandations.

En plus d’augmenter le nombre d’acteurs dans le marché, il faudrait que les gouvernements favorisent «la croissance des épiciers indépendants» et «l’entrée des épiciers internationaux sur le marché canadien».

On évoque aussi l’idée d’harmoniser l’affichage des prix unitaires pour rendre la comparaison plus facile d’un endroit à l’autre.

La quatrième recommandation concerne l’immobilier et la façon dont les grandes chaînes manœuvrent afin de rendre «difficile, voire impossible, d’ouvrir de nouveaux magasins d’alimentation».

L’étude du Bureau de la concurrence avait débuté en octobre dernier à la suite de la montée en flèche du coût des aliments.

Et ce n’est pas fini. Au mois de mai, les prix en épicerie ont grimpé de 9%, indique Statistique Canada, mardi matin, contre 9,1% en avril.

Cela représente une nouvelle fois près du double du taux d’inflation, qui lui se situe maintenant à 3,4%.

Les produits qui ont le plus augmenté en mai comprennent les graisses et les huiles comestibles (+20,3%), les produits de boulangerie (+15%) et les produits céréaliers (+13,6%).