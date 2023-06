Un directeur d'école se jette sous un train après l'arrestation d'un de ses enseignants

Le directeur d'un établissement privé catholique de Bordeaux, dont l'un des enseignants a été mis examen vendredi pour agressions sexuelles, s'est suicidé lundi en se jetant sous un train, a confirmé le parquet.

Le directeur de l'école primaire de l'établissement Saint-Genès La Salle avait indiqué dans un SMS, envoyé au directeur diocésain de l'Enseignement catholique de Gironde, « qu'il allait mettre fin à ses jours », précise la procureure de la République Frédérique Porterie dans un communiqué.

Une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte pour le retrouver avant que le corps sans vie d'un homme ne soit découvert sur les rails entre les gares de la Teste-de-Buch et d'Arcachon.

Les intentions suicidaires du directeur ont été confirmées par deux écrits adressés à sa famille et à la directrice académique des services de l'Éducation nationale, dans lesquels il évoquait son mal-être, sa responsabilité de ne pas avoir été plus vigilant à l'égard de l'enseignant mis en cause et sa volonté de mettre fin à ses jours, ajoute le parquet.

Mardi, une prise en charge psychologique des élèves et enseignants a été organisée dans cet établissement prisé de Bordeaux.

Ce décès est survenu trois jours après la mise en examen et le placement en détention provisoire d'un instituteur de CM1 pour agressions sexuelles aggravées, voyeurisme et détention d'images pédo-pornographiques. Cet enseignant de 52 ans avait été placé en garde à vue la semaine dernière après une classe découverte à Andernos-les-Bains, à laquelle participaient trois classes de CM2. Le 19 juin, quatre élèves avaient informé une maman accompagnatrice qu'il les avait « filmées sous la douche » en passant son téléphone portable sous la porte des cabines.

Alerté, le directeur de l'école s'était rendu sur place pour recueillir des témoignages et signifier à l'enseignant qu'il devait quitter les lieux, selon le journal Sud Ouest. Avant de signaler les faits à la justice.

Plusieurs photos et vidéos ont été trouvées sur l'ordinateur du mis en cause, dont des captures d’écran le montrant en train de procéder à des attouchements, selon le parquet.