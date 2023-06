Un jeune Estrien s'illustre à Ninja Warrior

Âgé de 16 ans seulement, un jeune originaire de Granby, en Estrie, se démarque sur la scène internationale des compétitions de Ninja Warrior.

En juillet prochain, Jessy Bélanger se rendra à Orlando pour ses deuxièmes championnats mondiaux.

«Oui je suis fébrile, mais j'ai aussi, très hâte de montrer de quoi je suis capable cette fois-ci dans la catégorie des pros», a expliqué Jessy.

À quelques semaines du départ, il continue de s'exercer pour se dépasser en Floride.

L'an dernier, au championnat de Las Vegas, le jeune Granbyen s'était placé sur le podium, en troisième position, dans la catégorie des 16 à 39 ans. Il en garde un très bon souvenir.

«La beauté de ce sport, c'est qu'il permet de faire travailler tout le corps. Il y a les bras et les jambes, mais le souffle, l'équilibre et le contrôle aussi. Tout ça en étant rapide. Ça permet aux athlètes d'être très polyvalents», a souligné la directrice du marketing de Motion Parc évolutif, Judith St-Laurent.

Toute l'équipe est très fière de voir les jeunes s'amuser tout en se dépassant dans les modules. Le sport permet à tous de participer. On y trouve des enfants de six ans et des adultes de plus de 40 ans.

L'histoire d'amour du Ninja Warrior et de Jessy a commencé il y a trois ans. Avant de devenir un des meilleurs au monde dans cette discipline, il était joueur de hockey.

«J'écoutais les émissions de American Ninja Warrior pis je trippais. Pour mon anniversaire, mes parents m'ont inscrit à une compétition et contre toute attent, j'ai gagné. Maintenant, c'est ma passion», a mentionné l'athlète.

Les championnats mondiaux auront lieu du 26 au 30 juillet prochain. Jessy Bélanger espère répéter son exploit pour se retrouver sur le podium.