Vacances tout inclus mortelles : il essaie fatalement de boire les 21 cocktails du menu

Un homme qui profitait de vacances bien méritées avec sa famille en Jamaïque est décédé après s’être essayé à un défi de consommation d'alcool.

Timothy Southern a en effet tenté de relever un défi consistant à boire les 21 cocktails figurant sur la carte d’un bar.

M. Southern, qui habite en Angleterre, s’est toutefois arrêté après avoir bu son douzième cocktail.

Il est ensuite rentré dans sa chambre d’hôtel, où il est décédé plus tard, rapporte ITV News.

Un pathologiste de Kingston a déclaré que la cause du décès de cet homme de 53 ans était une «gastro-entérite aiguë due à la consommation d'alcool».

La coroner Emma Serrano a pareillement conclu que la mort était liée à l'alcool, rapporte encore ITV News.

Une journée de beuverie

Une première enquête sur la mort de M. Southern a révélé qu'il avait bu du brandy et de la bière tout au long de la matinée.

À un moment donné de la journée, le touriste a rencontré deux Canadiennes qui fêtaient un anniversaire.

Les femmes lui ont dit qu'elles essayaient de relever le défi des 21 cocktails avant minuit dans le cadre de leurs festivités.

C’est à la suite de cette invite que M. Southern aurait entrepris de relever lui-même le défi.

Manque de formation

Les membres de sa famille, qui l'accompagnaient lors du voyage, ont déclaré qu'ils avaient tenté en vain de l'aider.

«Il était sur le dos et s'étouffait. Je l'ai mis en position de récupération et j'ai crié pour appeler une ambulance. Il faisait des gargouillis. Dès qu'il a été en position de récupération, il a vomi. J'ai crié son nom sans obtenir de réponse», a relaté l'un des membres de sa famille aux autorités.

La famille a depuis exprimé son indignation et son mécontentement à l'égard des équipes d'urgence qui ont tenté de le sauver dans son hôtel, affirmant qu'elles n'étaient pas préparées à s'occuper efficacement de lui.

«Lorsque l'infirmière est arrivée, je lui ai demandé si une ambulance avait été appelée et elle m'a répondu que non. Je pensais qu'elle prendrait le relais. Mais ce n'était pas le cas. J'ai remarqué qu'il commençait à perdre de la température. J'ai pris son pouls et je ne l'ai pas trouvé», a détaillé un parent de la victime.

Celui-ci a affirmé que l'infirmière n'était pas suffisamment formée pour répondre adéquatement à ce genre de situation critique.

«Si elle avait su ce qu'elle faisait, il serait peut-être encore là», a ajouté ce même parent.