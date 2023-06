VIDÉO | Activement recherché, il risque 5 ans de prison pour un graffiti sur le Colisée de Rome

Un touriste qui a fait un graffiti sur un mur à l’intérieur du Colisée de Rome est activement recherché par les carabiniers italiens pour ce geste «inacceptable».

Le jeune homme non identifié a tracé la pierre avec une clef en inscrivant «Ivan + Hayley 23».

capture d'écran | Reuters

La personne qui le filme lui demande de ne pas faire cela, mais le jeune homme insouciant poursuit son graffiti aux côtés de sa petite amie.

Son geste aurait été commis le 23 juin, rapporte Reuters.

capture d'écran | Reuters

Le ministre italien de la Culture Gennaro Sangiuliano a appelé lundi à une punition exemplaire pour l'homme.

Le geste est «très grave, indigne. et signe d'une grande incivilité», a fait savoir le ministre par communiqué. «J'espère que celui qui a fait cela sera identifié et puni selon nos lois», a-t-il ajouté.

capture d'écran | Reuters

Selon l'agence de presse ANSA, l'homme risque une amende d'au moins 16 400 $ et une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Construit il y a 2 000 ans, le Colisée était le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain et accueillait des combats de gladiateurs, des exécutions et des chasses aux animaux.

Aujourd'hui, c'est l'attraction touristique la plus populaire d'Italie.

Ce n’est pas la première fois que le Colisée est vandalisé. Plusieurs visiteurs ont été surpris ces dernières années en train de laisser des inscriptions ou d'essayer de voler des fragments de pierre du monument.