Achetez votre place à bord! Le plus grand navire de croisière du monde est presque prêt

L'Icon of the Seas de la compagnie Royal Caribbean International mesure 365 mètres de long et pèsera, selon les prévisions, 250 800 tonnes. À titre de comparaison, le Titanic mesurait 269 mètres et pesait 53 310 tonnes.

Lorsqu'il appareillera dans les eaux des Caraïbes en janvier 2024, l'Icon of the Seas pourra accueillir confortablement quelque 5610 passagers et 2350 membres d'équipage.

La pièce de résistance du bateau sera le plus grand parc aquatique en mer du monde, rapporte CNN News.

Baptisé Category 6, le parc aquatique comprendra six toboggans aquatiques qui battent des records.

Les passagers qui souhaitent une expérience plus tranquille pourront également se détendre dans les sept piscines et les neuf bains à remous du bateau.

«Le nec plus ultra»

Lors d'une conférence de presse organisée sur place au début de l'année, le président-directeur général de Royal Caribbean International, Michael Bayley, a déclaré aux médias que le navire était en bonne voie pour rejoindre la flotte de Royal Caribbean le 26 octobre, avant ses débuts en 2024.

L'actuel détenteur du titre de plus grand navire de croisière au monde est un autre navire de la flotte Royal Caribbean, le Wonder of the Seas, qui a effectué son voyage inaugural l'année dernière et qui mesure un peu moins de 362 mètres de long.

L'Icon of the Seas est présenté comme le point culminant de l'évolution de la croisière, utilisant les dernières technologies et s'appuyant sur 50 ans d'apprentissage à travers l'histoire de la compagnie.

«Nous le positionnons comme le nec plus ultra des vacances en famille et lorsque l'on prend du recul et que l'on regarde toute l'énergie et le temps qui ont été consacrés à la création de ce navire, c'est époustouflant», a déclaré M. Bayley.

Pour tous les goûts

Le navire propose plus de 40 façons de se restaurer, de boire et de se divertir, dont beaucoup sont incluses dans le prix de la croisière.

Avec 20 ponts et huit quartiers à explorer, l'idée est de répondre à tous les types de vacanciers, avec des zones dédiées aux jeunes familles et des espaces réservés aux adultes.

Il existe 28 types d'hébergement différents, avec des catégories pour les familles, des aménagements avec vue sur l'océan et des espaces pour les groupes de voyageurs.

Un navire plus vert

L'Icon of the Seas est également le premier navire de Royal Caribbean International propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) et à la technologie des piles à combustible, dans le cadre de la transition de la compagnie vers un avenir énergétique propre.

Des ventes record

L'engouement pour ce navire est tel que les ventes anticipées ont battu des records. Michael Bayley aurait décrit l'Icon of the Seas lors des résultats financiers trimestriels de la compagnie comme «littéralement le lancement de nouveau produit le plus performant que nous ayons jamais eu».

L'Icon of the Seas proposera toute l'année des voyages de sept nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Miami.

Chaque voyage comprendra une visite à Perfect Day at CocoCay, l'île privée primée de Royal Caribbean, ainsi qu'à sa nouvelle extension, Hideaway Beach.