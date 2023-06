André Fortin ne sera pas candidat à la chefferie du PLQ

Pour des raisons familiales, le député libéral André Fortin a finalement décidé de ne pas se porter candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec.

«André fortin ne sera pas sur les rangs de la course à la chefferie du Parti libéral», a-t-il affirmé en entrevue au 104,7 Outaouais.

Puis, M. Fortin a rappelé qu’il avait également renoncé à tenter de succéder à Philippe Couillard, quand ce dernier avait quitté la politique après avoir été défait aux élections générales en 2018.

«Je voulais aider du mieux possible mon parti, mais en même temps il fallait que ce soit fait sans me priver du genre de père que je veux être. Donc j’ai pris la décision à ce moment-là de ne pas être chef, et franchement, ça a été à ce moment-là une des meilleures décisions de ma vie», a dit le député de Pontiac.

«La réalité, c’est que quatre ans plus tard, la décision tient toujours», a-t-il ajouté.