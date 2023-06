«Bon appétit!»: un musée propose des menus d’asticots vivants et de pénis de taureau

Un musée allemand propose à ses visiteurs de déguster des recettes culinaires des plus dégoutantes avec au menu des asticots vivants et des pénis de taureau, mais l’adage dit bien que «les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas».

Au Disgusting Food Museum de Berlin, les visiteurs peuvent découvrir plus de 90 recettes culinaires allant de la fameuse soupe aux yeux de moutons très répandue en Mongolie aux smoothies de grenouilles du Pérou, selon ce qu’a rapporté le magazine «Geo».

Parmi ces recettes «dégoutantes», on retrouve des plats traditionnels jamaïcains à base de pénis de taureau, consommés pour leurs effets «aphrodisiaques», le hareng pourri suédois ou les célèbres durians, des fruits nauséabonds originaires de Thaïlande.

Les visiteurs du musée peuvent tomber également sur un fromage traditionnel italien considéré comme le plus dangereux au monde, à cause de la présence de mouches et d’asticots vivants dans sa pâte.

«Le Disgusting Food Museum invite les visiteurs à explorer le monde de la nourriture et à remettre en question leurs notions de ce qui est comestible et de ce qui ne l'est pas», a mentionné le musée sur son site internet.

«On ne mangerait pas un chien ici parce que c'est trop près de nous. En Inde, par contre, c'est inconcevable de manger la vache sacrée», a analysé la nutritionniste Bastienne Neumann, citée par le magazine.