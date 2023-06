Ce jeune Gatinois personnificateur d'Elvis gagne son billet pour Memphis

Un jeune Gatinois s'est récemment illustré dans un concours de personnificateurs d'Elvis Presley en Colombie-Britannique. Cette victoire amènera Mat Shank à Memphis, au Tennessee, pour le titre ultime dans la ville natale du légendaire chanteur.

«Je m'en vais à Memphis pour la compétition la plus prestigieuse. J'ai vraiment hâte», a-t-il déclaré mardi à TVA Gatineau après être descendu de l’avion.

À seulement 19 ans, Mat Shank se décrit comme un admirateur incontesté du King.

«Tout a commencé par une visite à Graceland, puis... aujourd'hui, je m'en retourne à Graceland. Pour l'honorer à ma manière, donc c'est juste incroyable de penser à ça. Après 10 mois de compétition, de me rendre aussi loin, c'est un rêve accompli».

C'est que Mat Shank a triomphé au Elvis Festival qui a eu lieu à Penticton. Il s’agit de la plus vieille compétition de personnificateurs du chanteur, selon son site web.

Le Québécois a même rencontré Linda Thompson, qui était l’amie de cœur de Presley huit mois avant sa mort, le 16 août 1977.

«C'était incroyable de juste pouvoir lui parler puis de la regarder dans les yeux puis de savoir que comme cette femme-là elle a été avec Elvis pendant plusieurs années. Elle m'a dit de belles choses qui m'ont mis les larmes aux yeux. De beaux commentaires comme Elvis aurait voulu m'adopter s'il m'avait connu», raconte-t-il en riant.

C'est donc aux côtés des 15 meilleurs personnificateurs d'Elvis au monde que le Gatinois compétitionnera au mois d'août.

«Je pense que c'est deux rounds. Tu as la première ronde pour te qualifier dans le top 10, puis après ça le round qui va annoncer le grand finaliste, l’Ultimate Elvis de l'année. Ma préparation sera de regarder les chansons, ceux qui seraient les meilleurs pour la performance vocale, pour la danse.

«Ensuite, avec ma professeure de chant, on va vraiment analyser la chanson, on va regarder les nuances dans les paroles, puis l'intonation de la voix. On va pratiquer ça.»

D'ici là, Mat Shank se produira chez lui à Gatineau avec Propulsion Scène le 15 juillet.

- Avec Cynthia Plamondon, TVA Gatineau