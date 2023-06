Chrissy Teigen et John Legend accueillent secrètement un nouveau bébé

Hollywood et ses grossesses surprises. En voici une autre qui risque de vous faire sourire : Chrissy Teigen et John Legend ont secrètement accueilli un petit garçon par le biais d'une mère porteuse, le 19 juin dernier, 5 mois après la naissance de la petite Esti.

• À lire aussi: Esti: le sens du prénom de la fille de John Legend révélé

• À lire aussi: 10 vedettes hollywoodiennes qui attendent un bébé en 2023

• À lire aussi: Chrissy Teigen dévoile que sa fausse couche était plutôt un avortement

Surprenant leurs millions de fans, le couple chouchou d'Hollywood a présenté, ce mercredi 28 juin, son fils Wren Alexander au monde entier.

Dans ce carrousel photo publié sur Instagram, accompagnant les adorables clichés du poupon, les parents ont partagé un long texte détaillant le début de cette belle aventure.

«D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu quatre enfants», a débuté l’autrice de Cravings.

«Après avoir perdu Jack, je ne pensais pas être capable de porter d'autres bébés toute seule. Pendant cette période [...], j’ai un souvenir clair; d'avoir été entourée de personnes qui voulaient s'assurer que je ne revivrais pas cette douleur et cette perte», a-t-elle indiqué, faisant référence à la mort de l’enfant dont elle portait en septembre 2020.

• À lire aussi: Un an après sa naissance, le nom du fils de Rihanna est finalement dévoilé

L'épouse de John Legend a révélé qu'en 2021, elle et son mari ont entamé des discussions sérieuses sur la recherche d'une mère porteuse. Ensemble, ils avaient la lubie de «peut-être avoir 2 mères porteuses en tandem, pour nous apporter chacune un garçon ou une fille en bonne santé. Des jumeaux, en quelque sorte!»

Or, elle est rapidement tombée enceinte d'Esti grâce à des traitements in vitro, le même processus qui lui a permis d'avoir ses deux autres enfants, Luna et Miles. Pour accueillir le quatrième membre de leur belle famille, ils ont décidé de recourir à une mère porteuse, qui est devenue enceinte pendant que Chrissy portait encore Esti.

Teigen en a d'ailleurs profité pour exprimer sa gratitude envers Alexandra, la mère porteuse en question, soulignant que le couple avait décidé d'appeler leur fils Wren Alexander Stephens afin d'être «à jamais lié» à sa mère porteuse, qu'ils décrivent comme un choix parfait pour eux.

«Nos cœurs, et notre maison sont officiellement comblés. Et pour notre Jack, nous savons que ces deux anges viennent de toi.»

Félicitations au couple!

• À lire aussi: Un véritable baby-boom à Hollywood

À VOIR AUSSI : 7 stars devenues papas sur le tard :