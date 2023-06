Circulation de camions: situation «invivable» sur la rue Notre-Dame Est

Depuis le début des travaux du tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine, la rue Notre-Dame Est se voit pratiquement transformée en autoroute pour les camions voulant éviter la circulation dense, au grand désarroi des résidents du secteur.

L’Association des résidents de la rue Notre-Dame-Est dénonce notamment un non-respect de la règlementation qui empêche la circulation de poids lourds entre 19h et 7h.

Elle estime également que le bruit occasionné à toute heure du jour empêche les résidents de profiter de leur logement et de leur quartier.

«C’est du bruit à longueur de journée, souvent le soir et parfois la fin de semaine, explique le membre de l’association et habitant du secteur, François-Xavier Russel. Ça nous réveille le matin très tôt et parfois la nuit quand il y en a qui passe. C’est vraiment rendu invivable avec les camions.»

«C’est un quartier 100% résidentiel, continue-t-il. Il n’est pas censé avoir autant de trafic que ça à Montréal sur les rues où les gens habitent. C’est impossible pour nous de profiter, on ne peut pas manger dehors, rendu l’été, il faut fermer les fenêtres, on ne peut pas aérer la maison comme on voudrait le jour parce qu’il y a trop de bruit.»

M. Russel a pensé déménager, mais préfère tenter de faire changer les choses auprès des autorités étant donné qu’il adore son quartier.

Il aimerait au moins que la règlementation soit respectée ou que des mesures d’apaisement soient mises en place.

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus