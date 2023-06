Décès d'un jeune travailleur: son employeur blâmé par la CNESST

La CNESST pointe du doigt l'entreprise Premier Tech Horticulture pour la gravité des manquements à la sécurité causant la mort d'un jeune homme de 18 ans survenue en juillet 2022 au Bas-Saint-Laurent.

Près d'un an après l'accident, le rapport de la CNESST rendu public mercredi matin démontre que l'enquête se poursuit puisque l'entreprise blâmée dans cette histoire pourrait recevoir une amende frôlant les 80 000 $ au cours de la prochaine année en raison du manquement à la sécurité.

Rappelons que Jean-Xavier Plourde, 18 ans, originaire de Rivière-du-Loup, a perdu la vie lorsqu'il s'est retrouvé au volant d'un tracteur qui en remorquait un autre, lui qui était enlisé dans la boue.

Sous pression, une pièce métallique s'est détachée pour atteindre le travailleur à la tête.

La CNESST a mis en lumière les autres facteurs ayant causé la mort de l'employé dont «l'employeur n'a défini et n'a prescrit aucune méthode de travail sécuritaire spécifique pour la récupération d'un tracteur enlisé» et «l'employeur ne s'est pas assuré que les accessoires utilisés pour la récupération étaient de capacité connue et suffisante», peut-on lire dans le communiqué.

«Le message que je veux passer, c'est d'éviter l'improvisation. C'est une tâche qui est dangereuse et qui se doit d'être encadrée. Il existe des méthodes quantitatives pour évaluer les différents cas d'enlisement», a affirmé l'ingénieur pour la CNESST, Simon-Pierre D'amours.

La CNESST avait ordonné à la suite de l'accident la suspension de tous les travaux en lien avec ce type de câble artisanal.

L'entreprise Premier Tech s'est finalement engagée à utiliser les services d'une entreprise spécialisée en remorquage pour dégager les tracteurs enlisés.

«Nous collaborons avec la CNESST depuis un moment question de faire évoluer la façon de faire et les procédures qui entourent la récupération d'équipements mobiles enlisés. L'évènement du 26 juillet dernier est tragique, un an plus tard il n'est pas moins douloureux», a déclaré la gestionnaire des relations publiques de Premier Tech, Stéphanie Thériault.

La famille de la victime affirme que ce «n'est pas sans raviver de douloureux souvenirs» qu'elle a pris connaissance du rapport.