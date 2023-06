Le travail des infirmières auxiliaires mis à contribution dans les hôpitaux du Québec

L’expertise des infirmiers et infirmières auxiliaires est de plus en plus mise à contribution dans les hôpitaux de la province.

• À lire aussi: Deux fois plus d'employés dans les maisons des aînés que dans les CHSLD

• À lire aussi: Héma-Québec: les infirmières auxiliaires acceptent l'entente de principe

C'est en 2008, à l'Hôpital Notre-Dame, que des infirmières auxiliaires ont commencé à travailler en salle d'opération, où elles représentaient 15% du personnel.

Au CHUM, depuis environ six ans, le travail de ce personnel infirmier est valorisé.

«On n'était pas capable de faire fonctionner nos 30 salles d'opération. Puis 30 salles d'opération, c'est une liste d'attente qui augmente, c'est des patients qui sont pas opérés», soulève Danielle Fleury, ex-PDG adjointe au CHUM.

TVA NOUVELLES

Grâce à son travail, le problème a été réglé. Au CHUM, où 20 000 chirurgies ont été pratiquées l'an dernier, 160 infirmières et infirmières auxiliaires travaillent en salle d'opération. Le ratio est de 40% d'infirmières auxiliaires et 60% d'infirmières.

Rencontrée par notre journaliste, une infirmière auxiliaire explique qu’elle a reçu le soutien des autres équipes en salle opératoire.

«J'aime le challenge, j'aime avancer dans ce que je fais [...] La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire au bloc opératoire, c'est vraiment d'évaluer le patient», témoigne Souhila Bouibed, infirmière auxiliaire au CHUM.

Une présence de ces professionnelles de la santé qui réjouit ses collègues du bloc opératoire.

«Elles nous assistent pendant les opérations, elles nous donnent les instruments. Ça nous aide à diminuer des listes d'attente de chirurgie parce qu'elles nous aident à augmenter nos ressources», mentionne Dre Erica Patocskai, chef au service de chirurgie oncologique au CHUM.

TVA NOUVELLES

Les autres hôpitaux s’en inspirent

Pendant ce temps, dans l'est de Montréal, l'Hôpital Santa Cabrini a été le premier, il y a deux ans, à les intégrer aux soins intensifs.

«Les gens qui se sont occupés de mettre en place cette dynamique-là ont été énormément sollicités par les autres établissements, pour voir comment ça s'était passé. Ça commence à être un peu plus... plus d'ouverture, plus d'écoute pour pouvoir introduire des infirmières auxiliaires à l'intérieur de ces centres-là», évoque Carole Grant, présidente à l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

TVA NOUVELLES

Depuis avril dernier, le CHU Sainte-Justine a emboité le pas et est devenu le premier hôpital pédiatrique au Québec à compter sur leurs services aux soins intensifs.

«Dans la mesure où ça demeure dans leur champ de compétences, il n’y a aucun problème. On a besoin de tout le monde dans le réseau de la santé actuellement [...] C'est pas tant un problème du nombre d'infirmières, il en manque peut-être un peu, mais c'est beaucoup la façon qu'on les met à contribution», précise Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

TVA NOUVELLES

Il y a officiellement plus de 83 000 infirmières et 28 000 infirmières auxiliaires au Québec.

*Voyez le reportage d'Harold Gagné dans la vidéo ci-dessus*