Mélissa Bédard, Mélanie Couture et Guylaine Guay animeront une nouvelle émission

Mélissa Bédard, Mélanie Couture et Guylaine Guay tenteront de défaire les préjugés grossophobes dans la nouvelle émission «Toutoune journée», qui s’installera bientôt sur ICI Tou.tv.

Issues de différentes générations, les trois animatrices se lanceront, à chaque épisode, des défis ludiques «qui semblent à priori réservées qu’aux jeunes et aux minces» , a décrit Radio-Canada dans un communiqué.

Boxe, escalade, yoga, planche à pagaie, glissades d’eau, «cheerleading», «pole fitness» et ski nautique, les trois femmes iront jusqu’au bout, sans bouder leur plaisir et dans toute leur authenticité. Elles se permettront au passage quelques confidences sur leur vécu, leurs blessures et leurs fiertés.

Déclinée en huit émissions de vingt minutes, «Toutoune journée» a été idéalisée et conçue par Mélanie Couture et Christine Morency, qui fera aussi des collaborations spéciales, et verra le jour dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra au cours de la prochaine saison.