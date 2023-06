Royaume-Uni: la prison pour avoir violemment enlevé une grand-mère devant sa petite-fille de 8 ans

Trois acolytes qui auraient violemment volé, puis enlevé une grand-mère à son domicile le jour de Noël sous les yeux apeurés de sa petite-fille de 8 ans ont écopé d’un total de 33 ans de prison pour leur délit mardi.

«Je ne peux qu’imaginer à quel point ça a dû être terrifiant pour ceux qui vivent dans cette maison. [...] J’espère que la famille trouvera du confort dans le fait que les trois personnes impliquées dans cet incident sont maintenant derrière les barreaux», a commenté l’inspecteur James Rotheram de la police de Merseyside, selon «The Mirror» mardi.

Le jour de Noël 2019, Gary Groves, 55 ans, Geoffrey Hayes, 47 ans, et sa copine Sarah Howitt, 42 ans, auraient forcé leur chemin à l’intérieur du domicile de Liverpool, au Royaume-Uni, après que la femme ait prétexté avoir besoin d’aide pour encourager la grand-mère à ouvrir la porte.

C’est alors que le trio se serait précipité à l’intérieur avec un couteau pour battre la grand-mère, la lacérant à l’oreille, avant de lui réclamer de l’argent.

Ils auraient ensuite forcé la fillette à leur montrer où se trouvaient les objets de valeurs et les clefs de la voiture, avant de s’enfuir en embarquant violemment la grand-mère, qui se débattait, dans sa propre voiture Audi, Geoffrey Hayes prenant place derrière le volant.

Sauf que dans sa fuite, le conducteur de la Audi aurait heurté d’autres véhicules et le trottoir, jusqu’à renverser le véhicule dans lequel se trouvait la pauvre victime.

«Aidez-moi. Tenez-le loin de moi, il m’a enlevée et battue. Ne le laissez pas me frapper à nouveau s’il vous plaît», aurait supplié la grand-mère couverte de sang à des témoins de la scène, selon le journal britannique.

La grand-mère a souffert de nombreuses contusions sur le visage et la tête, ainsi que de sept côtes cassées et d’un œil au beurre noir, en plus d’une lacération à l’oreille.

Si Geoffrey Hayes avait déjà écopé de 14 ans de prison, et sa conjointe Sarah Howitt de 4 ans et demi, Gary Groves a également obtenu une peine de 14 ans mardi.

«Notre message aux délinquants impliqués dans les vols qualifiés est clair: il n’y a pas de moyen de vous cacher. Nous allons utiliser toutes les preuves à notre disposition pour vous retrouver et vous traduire devant les tribunaux», aurait conclu l’inspecteur, selon «The Mirror».