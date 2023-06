Registre des loyers demandé: «On s’appauvrit M. Legault! On s’appauvrit!»

Des représentants de 14 des plus grandes villes du Québec se mobilisent pour faire front contre la crise du logement.

• À lire aussi: Crise du logement: de plus en plus de gardiens d'animaux forcés d'abandonner leur compagnon faute d'appartement les autorisant

• À lire aussi: Sans logement à l'approche du 1er juillet, 95 ménages se tournent vers l'aide d'urgence

• À lire aussi: La rareté des propriétés à vendre se fait sentir au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, ils réclament la création d’un registre obligatoire des loyers, qui serait une mesure concrète pour lutter contre la montée des prix.

Les maires et mairesses signataires interpellent directement la Coalition avenir Québec (CAQ), qui vient tout juste de déposer le projet de loi 31, en déplorant que ce projet aura des conséquences regrettables sur les prix des loyers.

«Le gouvernement vient de déposer le projet de loi 31, qui modifiera notamment la cession de bail, supprimant un outil qui limitait les augmentations de loyer. Ce changement à la loi mènera à une augmentation des loyers au Québec», écrivent-ils.

Clause G

Ils déplorent par ailleurs l’inefficacité de la clause G, selon laquelle la loi oblige les propriétaires à indiquer aux locataires le montant du plus récent loyer afin de leur offrir la chance de refuser une augmentation abusive à la signature du bail.

«Or, un nouveau sondage Léger nous apprend que la loi n’est pas appliquée : seuls 20 % des locataires déclarent que la clause G a été remplie par le propriétaire», font remarquer les signataires.

Le registre des loyers souhaité permettrait de documenter les montants auparavant demandés aux locataires et les montants actuellement demandés.

Une telle plateforme existe déjà, depuis mai 2023, sous le nom du Registre des loyers du Québec, lequel a été créé par l’organisme Vivre en Ville.

Les données sont actuellement recueillies sur une base volontaire. Les maires et mairesses cosignataires souhaitent que ce registre devienne obligatoire, c’est-à-dire que le gouvernement fournisse ses données au registre.

«La proposition de le donner (le Registre des loyers) au gouvernement... il a coûté environ 2 millions de dollars à faire, donc a n’a plus besoin de le construire», explique en entrevue à TVA Nouvelles Adam Mongrain directeur – habitation chez Vivre en Ville.

TVA Nouvelles

«La seule chose qui manque en ce moment c’est les données gouvernementales pour le faire fonctionner», ajoute M. Mongrain.

Enchères

La crise du logement n’affecte pas que les grandes villes, alors que des agglomérations urbaines de taille moyenne en sont aussi affectées.

«Ça fait des enchères! On voit une pancarte "À louer", mettons à 500 $. Disons que je vais louer, moi, à 500 $. Une autre personne arrive et va offrir 550 $. Il y a des gens qui l’ont vécu à Louiseville : une troisième personne arrive : "Je vous offre 600 $". C’est ça qui se passe actuellement», détaille en entrevue à TVA Nouvelles le maire de Louiseville, Yvon Deshaies.

TVA Nouvelles

«Je comprends les registres, je comprends les règlements, les lois, mais arrêtez-moi ça le braillage de même! Il faut qu’on bouge, qu’on bâtisse des appartements. On a besoin d’aide! Quand j’entends dire M. Legault, avec le respect que j’ai, que c’est bon pour l’économie... c’est pas vrai! On s’appauvrit M. Legault! On s’appauvrit!», ajoute-t-il.

Symptôme de la crise, à Drummondville, ce sont ainsi 107 ménages, à quelques jours du 1er juillet, qui n’ont toujours pas trouvé de logement.

«Les gens ne sont peut-être pas à la rue, mais ils sont peut-être dans un milieu de vie qui n’est pas très sain pour eux. Ils sont peut-être dans un milieu où il y a trop de gens. Ce qu’on voit aussi fréquemment c’est que les gens ont un toit, mais qu’ils payent extrêmement cher par rapport à leurs revenus», explique la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.