Séjour à la plage: une femme découvre qu’un parasite pond des œufs dans son corps la nuit

Une femme a raconté l'horreur qu'elle a ressentie en apprenant que l'éruption cutanée qu'elle avait développée après un séjour à la plage était due à un parasite vivant dans sa jambe.

Marystella Gomez est allée passer une innocente semaine de vacances avec sa famille au bord de la plage, où elle s’est prélassée sur le sable et a nagé dans la mer.

Elle n'avait aucune idée du cauchemar qui allait suivre.

Alors qu'elle rentrait chez elle par avion, la jeune femme de 27 ans a remarqué de petits boutons rouges le long de sa jambe, rapporte Jam Press.

Elle a d'abord cru qu'il s'agissait d'une allergie et n'y a pas prêté attention.

Elle s’est toutefois aperçue que l'éruption s'aggravait de jour en jour.

«J'ai commencé à me gratter de plus en plus la jambe. Étrangement, je ne me grattais la jambe que la nuit et je ne comprenais pas pourquoi», a expliqué Mme Gomez à NeedToKnow.co.uk.

«Je suis allée aux urgences et on m'a dit qu'il s'agissait d'une mycose ou d'une allergie et on m'a donné des médicaments», a-t-elle ajouté.

Les médicaments n’ont toutefois pas fonctionné et l’état de la jambe de Mme Gomez s’est détérioré.

Mme Gomez, qui est originaire de Bogota, en Colombie, a ensuite découvert qu'elle avait attrapé un parasite pendant ses vacances.

«Quelques jours après être allée aux urgences, j'ai eu un rendez-vous chez le dermatologue. C'est alors que le médecin m'a dit que j'avais un parasite», a-t-elle relaté.

Le parasite est connu sous le nom de larva migrans cutanée et est généralement transmis par les excréments d'animaux.

Les œufs peuvent être présents dans le sol ou, dans le cas présent, dans le sable, et peuvent ensuite pénétrer dans la peau humaine.

«Beaucoup de gens emmènent leurs chiens et leurs chats à la plage et ils y font leurs besoins», a expliqué Mme Gomez.

«Les propriétaires ne les ramassent pas et elles restent dans le sable. Vous vous asseyez ou marchez sur le sable et le parasite se colle à vous. Le parasite se fixe par contact direct avec la peau. Le dermatologue m'a envoyé des médicaments pour tuer le parasite et il est parti. Il m'a également dit que si je me gratte autant la nuit, c'est parce que les parasites pondent leurs œufs la nuit», a-t-elle ajouté.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été stupéfaits par cette histoire, avec plus de 21 000 likes et des centaines de commentaires au vidéo TikTok de Mme Gomez.

L'un d'entre eux a commenté: «T r a u m a : "T r a u m a»

«Dieu merci, je ne vais pas à la plage», a écrit un autre internaute.