Société Duvetnor: un modèle de tourisme écoresponsable

La Société Duvetnor, à but non lucratif, fait le pari qu’il est possible d’allier tourisme, éducation et recherche.

En plein cœur du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Rivière-du-Loup, la société protège depuis plus de 40 ans la faune de différentes îles.

Dans ses recherches, le fondateur et directeur général de la Société Duvetnor, Jean Bédard, s’est intéressé aux eiders à duvet, desquels, avec son équipe, il a commencé à récolter le duvet.

«On s’est engagé à faire plus que la récolte de duvet, on voulait aussi faire un peu de recherche scientifique, travailler sur les habitants, la mortalité massive – il y a des épidémies chez ces oiseaux là –, expliquer leur comportement assez particulier qu’on observait», a détaillé en entrevue à TVA Nouvelles M. Bédard.

Avec différents organismes du Québec et de l’Ontario, Société Duvetnor a commencé à acheter plusieurs îles sur le fleuve Saint-Laurent, comme l’archipel des Pèlerins et l’île aux Lièvres.

Sur l’île aux Lièvres, la Société Duvetnor accueille les touristes, dans le respect de la faune et de la flore.

«On essaie d’être une fenêtre sur une autre façon d’occuper la planète parce que l’île aux Lièvres peut être assimilée à une petite planète... il y a des réserves d’eau qui sont limitées, l’espace est vulnérable», détaille M. Bédard.