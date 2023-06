Tragédie à Rivière-au-Renard: les deux jeunes tués par jalousie

Une histoire de jalousie serait à l’origine de la mort des deux jeunes hommes tués dans une violente collision sur la route 132, dans le secteur de Rivière-au-Renard, le 10 mai dernier.

Simon Dufort-Chouinard, 18 ans, est accusé d’avoir causé la mort de Gabriel Noël et de Dylan Samuel Francœur, âgés respectivement de 19 et 18 ans. Au volant de son véhicule, il a percuté violemment la voiture dans laquelle se trouvaient les deux victimes sur le boulevard Renard.

Selon Jessica Samuel-Francœur, la sœur de Dylan, toute la saga qui a mené à la mort de son frère et de son ami part d’une histoire de cœur. L’ex-petite copine du suspect se serait tournée vers son ami Gabriel Noël pour se remettre de sa rupture et il ne l’aurait pas toléré.

«Il ne s'est rien passé entre les deux et il n'allait rien se passer non plus au niveau amoureux. Ils étaient amis, c'est tout. [...] Simon était jaloux et il a harcelé Gab pendant plusieurs jours. Le jour où ça s’est passé, il y avait eu une confrontation entre les deux garçons avant la collision», explique Mme Samuel-Francœur, qui a rencontré les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

Elle affirme que les jeunes qui ont perdu la vie se sont fait poursuivre pendant des heures à travers le territoire de la ville de Gaspé jusqu’à ce que Simon Dufort-Chouinard et son père, Marc-Jules, les rattrapent pour la dernière fois.

«C’est difficile à accepter. Si ça avait été un accident, nous serions tristes, mais on n’aurait rien pu faire de plus. Le pire, c’est de savoir que c’est un geste volontaire et réfléchi», confie-t-elle.

Au mauvais endroit au mauvais moment

Ce qui peine le plus la sœur du jeune de 18 ans, c’est que son frère n’avait rien à voir dans toute cette histoire. Qu’il s’est simplement «retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment».

«Ni l’un ni l’autre des garçons n’avaient quoi que ce soit à se reprocher, mais c’est encore plus vrai pour mon frère. La cible, c’était clairement Gabriel, et Dylan a eu le malheur de se trouver sur le siège passager.»

Soulagement

Les nouvelles accusations déposées cette semaine viennent panser les plaies encore bien ouvertes des familles des victimes.

Alors que Simon Dufort-Chouinard faisait déjà face à des chefs de conduite dangereuse ayant causé la mort, des accusations de meurtre au premier degré sur la personne de Gabriel Noël et de meurtre au deuxième degré sur celle de Dylan Samuel-Francœur sont venues s’ajouter à la liste.

Le père, impliqué dans l’histoire, fait aussi face à la justice pour conduite dangereuse. Mercredi, des accusations de tentative de meurtre ont également été déposées contre lui.

«C’est un grand soulagement de voir qu’on est soutenus par la justice et qu’ils ont les preuves nécessaires, fait valoir la sœur de Dylan Samuel-Francœur. C’est bien de voir que ces deux vies-là ne sont pas abandonnées et que ceux qui les ont enlevées vont être punis.»

Elle soutient toutefois que la douleur est encore vive chez les siens, comme chez les Noël. Depuis les événements, le quotidien de sa famille «n’est vraiment pas rose» et l’absence de son petit frère a créé un grand vide qui ne peut être comblé.