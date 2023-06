Australie: une randonneuse belge portée disparue en Tasmanie

La police australienne a exprimé jeudi son inquiétude quant au sort d'une jeune randonneuse belge portée disparue dans le nord-ouest isolé de l'État insulaire de Tasmanie, estimant qu'il était impossible de survivre aux conditions glaciales de la région.

Céline Cremer a été vue pour la dernière fois le 17 juin dans une petite ville du nord-ouest de l'île et son VUS a été retrouvé mardi au départ d'un sentier dans la forêt tropicale de Tarkine.

La police a déclaré qu'elle avait quitté la voiture «équipée pour une petite promenade».

Les autorités et la famille sont de plus en plus inquiètes, les recherches impliquant des équipes au sol, des drones et des hélicoptères étant entravés par le mauvais temps.

Les températures nocturnes ont frôlé le point de congélation cette semaine, avec des chutes de pluie et de neige à travers la région.

«Les conditions météorologiques ont été difficiles ces derniers jours», a souligné jeudi l'inspectrice Anthea Maingay.

«Malheureusement, nous avons reçu l'avis d'experts médicaux qui indiquent que les conditions récentes ne permettent pas de survivre pendant la durée où Céline aurait été présente dans la nature», a-t-elle précisé.

«Les recherches se poursuivent, mais nous sommes confrontés à une brousse extrêmement dense et les conditions météorologiques difficiles devraient s'aggraver dans les jours à venir», a prévenu Mme Maingay.