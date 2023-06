Déménagement: bien recycler pour enlever l’équivalent de 100 000 voitures sur les routes

Le déménagement soulève des questions lorsqu'il s'agit de se débarrasser de vieux articles et appareils électroménagers. Parmi eux, les réfrigérateurs posent un problème grave.

Le recyclage des vieux appareils électroménagers n'est pas notre point fort au Québec, selon Jules Foisy Lapointe, directeur général de Go Recycle. Nous serions même les pires au Canada. Jeter au bord du chemin, c’est ancré dans notre culture.

Parmi ce que vous pourriez y laisser, les réfrigérateurs et tous les appareils réfrigérants sont les plus polluants. Il est impératif de s'assurer qu'ils soient correctement recyclés.

Seul Go Recycle et ses partenaires garantissent un recyclage approprié des réfrigérants. Lorsque vous les déposez au bon endroit, 95 % de l'appareil est recyclé, et les gaz qu'ils contiennent sont traités pour éviter toute pollution atmosphérique.

Depuis octobre 2022, un règlement encadre sérieusement le recyclage des appareils réfrigérants au Québec. Toute personne qui récupère ou reprend ces appareils sans être partenaire de Go Recycle se livre à une activité illégale.

Un geste qui en vaut des milliers

Pour faire votre part au niveau de l'environnement, vous n’avez qu’un seul geste à faire : assurez-vous de recycler correctement vos appareils réfrigérants.

«Quand vous rapportez un appareil réfrigérant, c’est l’équivalent de 600 000 personnes qui ont refusé des pailles de plastique. Quand vous prenez trois frigos sur le coin d’une rue, c’est l’équivalent d’un véhicule qu’on retire des routes du Québec», a affirmé le directeur général Go Recycle.

Selon les statistiques du gouvernement du Québec, environ 300 000 appareils réfrigérants sont recyclés illégalement chaque année dans la province.

Si ces appareils étaient recyclés, nous retirerions l'équivalent de 100 000 voitures de nos routes chaque année en termes d'émissions de gaz à effet de serre, a expliqué Jules Foisy Lapointe en entrevue à QUB.

Au Canada, il n'y a que l’entreprise de Bécancour Pure Sphera, qui recycle ces gaz toxiques. Il est le partenaire officiel de Go Recycle Canada.

Voici le guide des bonnes pratiques à suivre

- Planifiez la disposition de votre ancien réfrigérateur avant d'en acheter un nouveau.

- Consultez le site web de Go Recycle pour trouver l'un des 260 points de dépôt à travers le Québec et laissez-leur votre frigo.

- Si vous achetez un nouveau réfrigérateur, Go Recycle collabore avec 90 enseignes qui reprennent votre vieux frigo.

- Si vous ne pouvez pas le transporter vous-même, vous pouvez contacter Entraide Montréal. Envoyez-leur une photo de ce que vous donnez et ils viendront le chercher chez vous