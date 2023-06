Budweiser en amour avec la sauce tomate québécoise

Ne faites pas le saut devant les frigos de bières à l’épicerie quand vous y verrez un pot de sauce BBQ québécoise cet été. Une PME du Saguenay vient de s’associer avec le géant américain Budweiser pour lancer un produit.

«Le marché change, les gros joueurs ont besoin des plus petits comme nous pour consolider leur marque. On en profite», se réjouit Simon-Pierre Murdock, fondateur et copropriétaire de Canada Sauce.

Connu pour ses trois condiments phares – ketchup, relish, moutarde – fabriqués avec des ingrédients 100 % canadiens, l’entreprise de Saguenay élargit sa palette.

Courtoisie

«Notre sauce BBQ avec de la Budweiser dedans est faite avec des tomates canadiennes, du sirop d’érable et de la farine de moutarde canadienne», détaille le jeune entrepreneur.

Cette collaboration ne s’est pas réalisée en criant ciseau. Simon-Pierre Murdock a dû redoubler d’ardeur pour convaincre le propriétaire de la lager américaine, la multinationale belge Anheuser-Busch InBev.

Il a eu besoin d’une dizaine de rencontres à Toronto, où se trouvent les bureaux canadiens du géant, étalées sur près de 12 mois.

Au final, Canada Sauce s’occupe de de la production, de la recherche et développement, de la distribution et de la mise en marché. Budweiser prend en charge le marketing.

«On est une compagnie locale qui veut devenir internationale. Ça nous prenait un joueur stratégique pour nous aider à nous propulser», explique M. Murdock.

photo fournie par Canada Sauce

Le local à la mode

Il est convaincu que leur collaboration est «gagnant-gagnant», car on assiste présentement à une «démondialisation» dans le secteur des aliments.

«Les multinationales veulent se rapprocher de l’économie locale, elles voient qu’elles se font gruger des parts de marché par les petits joueurs locaux», observe l’entrepreneur.

Canada Sauce, pour sa part, est à la recherche de croissance canadienne et américaine.

L’entente avec Budweiser se limite pour l’instant au marché québécois. Les deux sauces produites en collaboration avec le géant de la bière sont offertes chez IGA.

«Il y aura une expansion par la suite. On veut arriver à fissurer le monopole de Heinz-Kraft», n’hésite pas à avancer Simon-Pierre Murdock.