Cet appareil de piratage en vente libre connaît un grand succès commercial

Non seulement il ressemble à un jouet, mais il fonctionne également comme un jouet. La publicité sur les réseaux de cet appareil de piratage appelé Flipper Zero fait le tour du monde et se destine à tous ceux qui s’intéressent à la cybersécurité. Que l’on soit simple curieux, techno-intello ou ascendant pirate informatique, il peut servir de testeur de pénétration de systèmes sans fil ou à des fins plus malveillantes.

Vers des ventes de 80 millions de dollars en 2023

Ayant pris naissance en Russie en 2020, l’entreprise, qui a notamment enregistré près de 5 M$ US de précommandes sur Kickstarter, affirme avoir vendu pour 25 M$ d’appareils uniquement l’an dernier. Pour cette année, celle-ci prévoit en vendre pour 80 M$.

Mais à cause de la guerre d’invasion que mène ce pays en Ukraine et avec un PDG d’origine ukrainienne, l’entreprise a eu vite fait de couper tous les liens avec le pays de Vladimir Poutine. Nouvelle destination, Londres, en Angleterre.

Flipper Devices inc.

Qu’est-ce que le Flipper Zero ?

Cet appareil vendu 169 $ US comprend un grand nombre de moyens de manipuler les systèmes que nous utilisons quotidiennement, comme les ouvre-portes de garage, les systèmes de cartes RFID, les systèmes sans clé à distance, les porte-clés, l’accès à des barrières, etc. En fait, vous pouvez le programmer pour qu’il émule un grand nombre de systèmes de fermeture.

Ceux qui l’ont essayé ont pu ouvrir des garages, activer des ascenseurs et ouvrir d’autres systèmes de verrouillage. Un véritable jouet pour jeunes pirates!

Amusant, comme un jeu

Sur le site web du produit, on lit «l’idée de Flipper Zero est de combiner tous les outils matériels dont vous avez besoin pour l’exploration et le développement en déplacement. Flipper a été inspiré par le projet pwnagotchi, mais contrairement à d’autres cartes DIY (do it yourself), Flipper a été conçu en pensant à la commodité d’une utilisation quotidienne – il a un boîtier robuste, des boutons pratiques et une forme qui évite de salir les circuits imprimés ou d’égratigner les broches. Flipper transforme vos projets en jeu, vous rappelant que le développement doit toujours être amusant».

300 000 Flipper Zero

Certes, un jouet intéressant à expérimenter, mais qui souligne à quel point le monde qui nous entoure est peu sûr. Il y a déjà plus de 300 000 dispositifs de piratage dans la nature qui permettent de capter facilement les signaux des clés de voiture et des dispositifs d’ouverture de portail, puis de les utiliser pour les ouvrir.

Il semble que la seule contrainte du Flipper Zero consiste à mettre à jour l’appareil à partir d’une application mobile iOS. L’entreprise précise également que le micrologiciel est à code ouvert et qu’il peut être inspecté par n’importe qui.

En tant qu’entreprise, Flipper Devices a déclaré que son équipe «est composée à la fois d’Ukrainiens et de Russes» et s’est exprimée en disant qu’elle était «radicalement opposée à l’opération militaire spéciale en cours et qu’aucun membre de [son] équipe ne la soutenait».